Salgono a quattro le vittime in autostrada. Morta anche Summer, la bimba di 4 anni

Salgono a quattro le vittime del tragico schianto sull'autostrada A1, a Barberino di Mugello, che martedì ha distrutto una famiglia che stava tornando a casa in Piemonte. Non ce l'ha fatta Summer, la bambina di 4 anni che viaggiava sull'auto che si è scontrata con un Tir nella galleria di Base sull'Autosole. La piccola è morta ieri all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove era stata trasportata in elisoccorso in condizioni disperate.

La sua mamma, Silvana Visconti, 37 anni, che guidava la Fiat Panda tamponata da un camionista quando si è improvvisamente fermata sulla corsia di marcia di destra per cause in via di accertamento, è in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Nell'impatto sono morti i nonni della bambina, Mauro Visconti, 69 anni, e Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, e la zia Carla Stephany Visconti, 39 anni. La famiglia era diretta a casa, a Gravellona Toce, comune della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Il violento impatto non ha lasciato scampo neanche al cane di famiglia, che viaggiava nel bagagliaio.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Firenze, puntano a chiarire le cause del tamponamento e le circostanze che hanno portato al drammatico arresto della Fiat Panda in galleria. Illeso il conducente dell'autocarro. Sottoposto ai consueti controlli è risultato negativo all'alcoltest e alle analisi antidroga.

È comunque indagato per omicidio stradale, anche se da quanto risulta dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della galleria avrebbe potuto fare ben poco per evitare l'auto ferma in mezzo alla carreggiata. Il pm di turno della Procura di Firenze, Sandro Cutrignelli, ha già disposto l'esame esterno sulle tre salme degli adulti.