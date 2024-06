La Salis va in ferie: "Questa settimana mi dedico agli affetti"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Sarò all'altezza della grande fiducia che mi avete dato», fa sapere ieri l'eurodeputata Ilaria Salis nel suo primo post ufficiale dopo il rientro in Italia. Come promesso suo padre Roberto ha fatto (si vedrà per quanto) un passo indietro, annunciando le sue dimissioni dal ruolo di portavoce della figlia e lasciando la ribalta a Ilaria. Da ieri, l'onorevole Salis inizia la sua nuova vita. Sapendo che ad avere «grande fiducia» in lei c'è un mondo vasto e multiforme, fatto di elettori di diversi orientamenti che l'hanno votata e che adesso riversano su di lei le aspettative più disparate.

Quanti saranno a tirare la Salis per la giacchetta richiamandola ai suoi doveri? Un assaggio di quello che l'attende arriva ieri da una inattesa compagna di viaggio: l'irrequieta Marinella Pacifico, eletta al Senato nel 2018 nelle file del Movimento 5 Stelle, uscitane prima di venire espulsa per mancato pagamento delle quote, vagabondata per gruppi vari e tornata - alla fine del mandato parlamentare - al lavoro di professoressa a Latina, e nota soprattutto per nutrirsi solo di mele. «Tra tutti gli eletti - scrive la Pacifico - la Salis è l'unica che intende lottare per i diritti degli insegnanti», «mi auguro che prenderà in carico la necessità dell'adeguamento stipendiale ai docenti italiani». È ben vero che anche la Salis faceva la maestra, ma cosa c'entri l'Europarlamento con gli stipendi degli insegnanti italiani non è chiarissimo. In ogni caso l'appello della collega fruttariana è un buon assaggio delle richieste che attendono la Salis.

Lei, forse anche per questo, sembra intenzionata a prendersela piuttosto comoda. Il primo impegno che annuncia è quello di dedicarsi per un po' alla vita privata. «Sono finalmente tornata a casa - scrive - è indescrivibile la gioia di rivedere di persona i miei affetti e tornare a condividere le nostre vite. Questa settimana voglio dedicarmi anzitutto a questo». Poi, una volta riassaporata la normalità, fa sapere che «inizierò a prepararmi con serietà e determinazione per questa nuova avventura». Ma, ribadisce, senza frenesia: «In questo momento la mia comunicazione non sarà scandita da tempi ed esigenze mediatiche. Ci sentiamo a breve».

Il tempo per uscire allo scoperto non è illimitato. Il prossimo 16 luglio si insedierà a Strasburgo il nuovo parlamento, con la proclamazione degli eletti.

Entro quella data la Salis dovrà avere sciolto il primo nodo: a quale gruppo parlamentare iscriversi. La collocazione naturale dovrebbe essere nel gruppo Verdi/Ale di cui fa parte anche Avs. Ilaria sceglierà di intrupparsi nel gruppo, o deciderà di tenersi le mani libere?