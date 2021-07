Altro che pace fatta, torna il caos nel M5S

Sembrava tutto fatto tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo: nel corso dell'assemblea del Movimento 5 Stelle di domenica era stato annunciato l'accordo raggiunto tra l'ex presidente del Consiglio e il garante per dare vita al nuovo corso pentastellato. I festeggiamenti dei 5S sono partiti immediatamente, ma la felicità e gli entusiasmi sono rientrati poco dopo: c'è da fare i conti con la riforma della giustizia che ha creato mal di pancia tra gli eletti. Nelle ultime ore si è aggiunto un dettaglio di non poco conto che ha fatto salire di nuovo l'ansia nel gruppo grillino: indiscrezioni di stampa avevano fatto sapere che nella giornata di oggi si sarebbe dovuto tenere un incontro tra i due per sancire definitivamente la pace ma, stando alle ultime notizie, il faccia a faccia sarebbe stato rinviato a data da destinarsi.

Slitta il faccia a faccia

Rumors del Movimento riferiscono che il confronto doveva poggiare su solide garanzie, tra cui la riservatezza: una condizione difficile da rispettare " se data in pasto ai quotidiani ", fa notare una fonte qualificata. Proprio un senatore, riporta il Corriere della Sera, aveva confermato: " La mia assistente mi aveva detto che Beppe sarebbe arrivato domani (oggi per chi legge, ndr). Noi non sappiamo altro... ". Al momento non è ancora chiaro se lo stop sia arrivato da Conte o da Grillo. Parlamentari del M5S assicurano che si starebbe cercando " una location segretissima ". Appare evidente che il tema giustizia ha creato nuove frizioni tra l'avvocato e il comico genovese. L'ex premier non vuole perdere altro tempo e intende accelerare fin da subito, anche perché vanno stilate le liste per le prossime elezioni Amministrative e il malcontento della base nei territori si fa sentire sempre di più.

Un nuovo colpo di scena?

Dal Movimento 5 Stelle sostengono con convinzione che " non c'è alcun problema fra Beppe e Giuseppe ", i quali si starebbero semplicemente confrontando per " affinare gli ultimi dettagli ". C'è chi sostiene che si sarebbero dovuti vedere ma alla fine avrebbero optato per una conversazione telefonica. Carlo Sibilia, sottosegretario all'Interno, dà per certa l'intesa: " La sintesi trovata è una opportunità da cogliere per il Movimento. Nel nuovo statuto del M5S è previsto che vi siano figure di peso ad affiancare il presidente Conte, che avrà uno o più vicepresidenti ".

Ma torna a crescere il panico tra le truppe pentastellate: " Come finirà? Che ne sarà di noi? ". " Vogliamo soltanto che si sbrighino. Siamo stanchi di non avere una guida, una struttura... ", sbotta un esponente pentastellato. Come già detto, nella galassia gialla assicurano che non è sorto nessun ostacolo e che la pace è praticamente fatta. Eppure si segnala più di qualche voce perplessa sul futuro del Movimento, nonostante le gioie e i comunicati stampa festosi. " Beppe è imprevedibile, nulla può essere escluso, anche che si presenti al Forum e che chiami a raccolta tutti i parlamentari, tranne Conte ", è l'ipotesi più estrema che circola.

Dunque tutto può ancora succedere. Un big Cinque Stelle sotto anonimato, scrive Marco Antonellis su Italia Oggi, si prepara a qualsiasi scenario: " Conoscendoli non escluderei colpi di scena ". Viene fatto notare che l'intesa " è stata raggiunta senza convinzione, più per 'dovere' nei confronti dei parlamentarti che rischiavano di trovarsi con due partiti dell'8% e quindi con pochissime possibilità di essere rieletti che non per aver raggiunto un accordo a prova di bomba ". La stretta di mano è siglata o dobbiamo aspettarci un nuovo clamoroso ripensamento?

La mossa di Conte