Salvini: "Il centrodestra si è sciolto come neve al sole"

" Se non si recupera lo spirito di squadra non si vince. Io auguro non ci sia qualcuno che ambisca a essere il più forte dei perdenti ". Matteo Salvini, leader della Lega, interviene sulla situazione del centrodestra.

La premessa non lascia mezzi termini: " In Italia il centrodestra non è una coalizione, è evidente ". Il segretario del Carroccio, costretto in casa perché positivo al Covid, ha partecipato in collegamento a un convegno dal titolo: "Il futuro della destra in Europa". Il punto di partenza del discorso di Salvini è la mancanza di compattezza sulla candidatura al Quirinale di Maria Elisabetta Casellati: " La settimana scorsa una candidata della presidenza della Repubblica, espressione del centrodestra contava, almeno sulla carta, su 450 voti ma alla prova dell'aula 70 voti di presunto centrodestra sono scomparsi ". Salvini ha lanciato accuse nel campo del centrodestra: " Più di 40 voti mancanti erano di Forza Italia. Evidentemente in questo momento, e temo ancora per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce la logica del singolo ". " Io auguro non ci sia qualcuno che ambisca a essere il più forte dei perdenti ", ha aggiunto.