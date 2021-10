Il timore di Salvini: "Non mi fido di alcuni ministri"

Il clima di tensione crescente nel Paese, come si è dimostrato dagli scontri di Roma, è motivo di preoccupazione per Matteo Salvini: " Qualcuno continua a guardare al passato. Non fa bene all'Italia, non fa bene al governo. Siccome di alcuni ministri non ho stima e fiducia ne parlerò con il manager, con l'amministratore delegato, con il Presidente o pacifichiamo veramente questo Paese mettendo al centro il lavoro, e non l'ideologia, o non facciamo un buon servizio per il Paese. Chiederò a Draghi di guidare un percorso di pacificazione nazionale ". Così ha dichiarato il leader della Lega nel corso della conferenza per la chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti, che si contenderà domenica prossima al ballottaggio la poltrona di sindaco della Capitale con Roberto Gualtieri.

Nonostante i tanti problemi dell'Italia, tra i quali " Alitalia, Ilva, riforma del catasto ", ha proseguito, " qua stiamo a parlare di fascismo ". Quindi, Salvini tira una stoccata a Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno criticato in più di un'occasione dal leader della Lega: " Chi governa l'ordine pubblico in questo Paese non è riuscito a fermare 5 imbecilli che non hanno idea politica, sono criminali. Puoi avere anche un genio a fare il presidente del Consiglio ma se la macchina è fuori controllo... ", ha detto Salvini.

Quanto accaduto a Roma è ancora molto fresco e l'ex ministro dell'Interno ha ammesso di non essere tranquillo alla luce di quanto sta accadendo nel Paese. " Sono preoccupato, ho chiesto un incontro al presidente Draghi. Prevenire è meglio che curare, avanti così questo Paese non va lontano. Il combinato disposto tra il Green pass obbligatorio e l'ordine pubblico in vista del G20 mi preoccupa. Noi ospitiamo i grandi del mondo e con quale biglietto da visita ci presentiamo? Non possiamo fallire, e se non siamo riusciti a fermare l'assalto alla Cgil... ", ha commentato con amarezza il leader della Lega.