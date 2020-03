Salvini contro il governo: "No a indulti mascherati, l'ho detto anche al Colle"

L’Italia, come tutte le sere di questi tempi, si ritrova davanti la tv a contare i morti. È quasi ora di cena, almeno per chi si siede a tavola ancora presto, quando Matteo Salvini comincia a parlare. Il leader della Lega, nel corso di una diretta Facebook, è un fiume in piena. Dello svuotacarceri non vuol sentir storie e manda un messaggio diretto al premier, Giuseppe Conte: "Se mi chiama gli porto le nostre proposte anche questa notte" .

Salvini rimarca che il decreto "Cura Italia" può e deve essere migliorato. "Se Salvini raccoglie le voci che arrivano dal Paese, lo dico soprattutto al Pd, non significa che vogliamo perdere tempo. Vogliamo aiutare sul serio l’Italia e gli italiani" . Quindi, il segretario del Carroccio spiega: "Abbiamo chiesto di togliere i due articoli che riguardano lo svuota carceri. L’ho detto anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: cosa c’entra con il decreto Cura Italia l’idea di far uscire 6mila detenuti prima del tempo?"

Salvini ribadisce: "Noi vogliamo approvare in fretta il decreto, ma togliete questo indulto mascherato" . Oggi è stato rimandato a casa un 58enne che era accusato di associazione mafiosa perché rischiava di ammalarsi. "Che facciamo, chiudiamo tutto e apriamo solo le porte delle carceri?" . "Fra coloro che potranno uscire dal carcere anticipatamente i reati previsti sono spaccio, furto, rapina e truffa. È giusto che vada fino in fondo nel chiedere di togliere un indulto mascherato? Un conto è collaborare, un conto è far finta di nulla. Io non ci sto. Non ci sono i braccialetti elettronici per controllare queste persone, occupiamo le forze dell’ordine? Non ha senso, occupiamoci di economia e salute. Collaborativi sì, ma far finta di nulla no" .

Poi passa all’Europa, alla Bce e al problema che stanno vivendo le Borse mondiali al tempo del coronavirus. "È bastata una dichiarazione della Bce per far crollare lo spread" . Si riferisce alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, che solo poche ore prima aveva detto: "Useremo tutti gli strumenti a disposizione per stabilizzare il sistema" . Salvini afferma che il valzer dello spread non dipendeva da quota 100, da Salvini, Borghi, Bagnai o dai sovranisti. "Ora abbiamo capito da cosa dipendeva lo spread" .

Ma è il coronavirus il problema numero uno all’ordine del giorno. A tal proposito Salvini fa sapere: "La cosa opportuna è chiudere il più possibile. Per una o due settimane, o per quanto suggeriscono gli scienziati. Ma dando tutte le garanzie necessarie agli italiani per il loro sacrifico" . "Però, quando si riaprirà, bisogna avere uno Stato che garantisce un anno bianco fiscale per tutto il 2020. E la chiusura di tutto il pregresso con Equitalia per tornare a camminare dopo aver sconfitto il virus" , aggiunge.