"Salvini? Ha perso la bussola". Letta all'attacco del leader della Lega

Enrico Letta è impegnato negli ultimi giorni di tour elettorale in vista delle amministrative della prossima settimana e, come spesso accade, invece di concentrare l'attenzione sui progetti e i programmi del suo partito, sposta l'attenzione sugli avversari politici. Dal palco de L'Aquila, dove si è presentata per sostenere l'ex parlamentare Stefania Pezzopane, ora candidato sindaco del capoluogo abruzzese, il segretario del Partito democratico ha punzecchiato Matteo Salvini sulla questione ucraina.

" Penso che Salvini su questa vicenda abbia fin dall'inizio perso la bussola, non sa dov'è il nord e il sud. Lo capisco anche. Per Salvini, Putin è stato la stella polare in questi anni. C'era una chiarissima attrazione su Putin e 'putinismo'. C'era l'idea che anche qui si dovesse farla finita con tutte le liturgie della democrazia e andare a torso nudo a cavallo ", ha detto il leader dem, immaginando scenari nemmeno mai ipotizzati.

Poi, non pago, Enrico Letta ha attaccato anche Giorgia Meloni andando a ripescare l'argomento "pandemia", che ormai tutti gli italiani vorrebbero mettersi alle spalle una volta per tutte per provare a ricominciare una vita normale dopo due anni di pausa: " Andatevi a rivedere le dichiarazioni di Meloni e Salvini sul Covid: ne avessero azzeccata una... Hanno sempre e solo seguito il sondaggio della pancia degli italiani in quel momento ma così si finisce nel burrone e noi faremo esattamente il contrario ". Ma Enrico Letta ha probabilmente la memoria corta e ha dimenticato lo spritz di Nicola Zingaretti a Milano, quando in città cominciava a a espandersi l'epidemia, e il lancio dell'hashtag #Milanononsiferma da parte dell'amministrazione di Beppe Sala a Milano, appena pochi giorni prima che Giuseppe Conte decretasse il lockdown nazionale.