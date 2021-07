Ddl Zan, Salvini lancia l'ultimatum a Letta: "Vediamoci martedì..."

Sono giorni frenetici per scoprire quale sarà il futuro del ddl Zan in Senato. Le posizioni del mondo della politica restano le stesse: da una parte Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e uguali spingono per approvare il testo originale già approvato dalla Camera; dall'altra il centrodestra - con la sponda di Italia Viva e delle Autonomie - chiede una serie di modifiche per arrivare a una soluzione comune evitando di far schiantare il disegno di legge contro l'omotransfobia. Ormai anche nel centrosinistra hanno preso atto che i numeri a Palazzo Madama sono davvero risicati, così come dimostrano le questioni sospensive bocciate con un solo voto di scarto (grazie all'intervento in extremis di Ciampolillo).

L'ultimatum di Salvini

La misura rischia dunque di essere affossata soprattutto qualora si dovesse procedere con il voto segreto: il timore è che ci siano diversi franchi tiratori nel Pd e nel M5S in grado di far saltare tutto, disattendendo a sorpresa la linea ufficiale del proprio gruppo. Perciò Matteo Salvini ha lanciato un ultimatum a Enrico Letta, a cui ha chiesto di incontrarsi nei prossimi giorni per scongiurare la morte del ddl Zan. " Propongo a Enrico Letta, per l'ennesima volta, una mediazione come chiesto anche dalla Santa Sede ", è l'invito rinnovato da parte del leader della Lega. Che ha chiesto al segretario del Partito democratico di vedersi nella giornata di martedì, " prima che il testo arrivi in Aula, per togliere i punti critici degli articoli 1, 4 e 7 ". In caso contrario, qualora Letta non dovesse accettare la proposta di mediazione, " la legge Zan finirebbe male e tutta la responsabilità cadrebbe sulle spalle del Pd ".

Renzi accusa il Pd