"Creano problemi a ogni Cdm". Salvini accusa i 5S: "Draghi sia meno paziente"

Il compromesso sulla riforma della giustizia è arrivato dopo oltre otto ore di trattative estenuanti. Incontri e telefonate alla fine hanno evitato un pericoloso strappo che avrebbe messo a serio rischio il governo a pochissimi giorni dall'entrata in vigore del semestre bianco. Il premier Mario Draghi e la Guardasigilli Marta Cartabia volevano chiudere ieri. E ci sono riusciti, nonostante le difficoltà del caso. Alla fine tutti i partiti hanno esultato, anche se i momenti di tensione non sono mancati. Ma ad avvertire il presidente del Consiglio e gli altri componenti del governo è stato Matteo Salvini, che ha lanciato un avviso chiarissimo in vista delle prossime settimane: fare molta attenzione alle mosse del Movimento 5 Stelle.

"Creano sempre problemi"

Il leader della Lega, intervistato da La Stampa, ha rivelato che l'atteggiamento dei pentastellati nel corso dei vari incontri dell'esecutivo non è affatto accettabile: " Ad ogni Consiglio dei ministri i 5 Stelle creano problemi e questo sarà un problema per Draghi e per l'Italia ". Il numero uno del Carroccio ha comunque fatto sapere che " la nostra pazienza sarà inesauribile ", ma allo stesso tempo non ha nascosto che " contiamo sul fatto che Draghi di pazienza ne abbia di meno ". Per l'ex ministro dell'Interno " non è possibile " che ogni volta i 5S " minaccino crisi di governo ".

Salvini infatti ha svelato un retroscena di quanto avvenuto nelle scorse ore, frenetiche e ad altissima tensione, quando si stava trovando una quadra comune: " Anche ieri dicevano 'ritiriamo i ministri, non votiamo...' ". Da qui la necessità di mettere in guardia il presidente del Consiglio sui prossimi provvedimenti: " Le prossime riforme su cui creeranno problemi saranno quelle sugli appalti, sulla burocrazia ". La ricetta del leghista resta sempre la stessa: ridurre i tempi della burocrazia, modificare il codice degli appalti e puntare sui commissari straordinari. " Per i grillini meno si produce e si lavora e meglio è. Sono fuori dal mondo. Se fosse per loro la Tav e le Olimpiadi non ci sarebbero ", ha tuttavia rimarcato.

"No a un'estate di caos e sbarchi"

Altro tema centrale e divisivo all'interno del governo è quello dell'immigrazione. Salvini ha chiesto a Draghi un incontro a tre con Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno. Il leader della Lega lo ha confermato: " Sì, lo faremo riservatamente, lontani dalle telecamere ". E ha anticipato la presenza anche del sottosegretario Nicola Molteni. Salvini ritiene paradossale consentire ai clandestini di approdare liberamente nel nostro Paese mentre si obbligano gli italiani a munirsi di green pass per usufruire di alcuni servizi.