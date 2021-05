Albertini, Salvini sbotta: "Troppi no nel centrodestra"

Non è andata giù al leader della Lega Matteo Salvini la decisione dell’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini di sfilarsi dalla corsa alle prossime elezioni comunali. Tranciante il suo commento nei confronti di coloro che, all’interno della coalizione, hanno posto veti. “Sono mesi che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano – ha detto Salvini – avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto no per settimane e mesi e loro hanno perso la pazienza. Ora spero che chi non era d'accordo abbia proposte alternative, perché sia nella Capitale sia nel capoluogo lombardo possiamo e dobbiamo vincere. Entro poche settimane dobbiamo decidere” .

Albertini sembrava essere il prescelto per la candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra in vista della tornata elettorale del prossimo autunno, ma alla fine ha fatto un passo indietro. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex primo cittadino, in una lettera aperta scritta al quotidiano Libero. “Grazie miei cari concittadini – ha scritto – mi avete reso, per qualche giorno, davvero felice della vostra riconoscenza, del vostro grato ricordo. Stavo per cedere, per dire sì ma mi sono fermato davanti alla mia famiglia ‘bicellulare’ (siamo solo in due a vivere insieme) e a mia moglie non potevo infliggere un disagio, per lei così insopportabile, per un terzo quinquennio” . L’esponente politico ha insistito sull’aspetto personale alla base della sua scelta.