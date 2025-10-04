Salvini: "Preghiamo perché il piano americano abbia successo"

"Preghiamo perchè il piano Trump abbia successo, perchè la pace riavvicini Israele e Palestina". Da pochi minuti, intorno alle 22 ora italiana, i siti arabi hanno rilanciato la disponibilità annunciata da Hamas di liberare gli ostaggi israeliani e il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è il primo ieri a commentare su X la notizia, auspicando che le trattative siano finalmente a una svolta. Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in venti punti proposto da Trump, e di essere disponibile ad avviare "immediatamente" negoziati sui dettagli della proposta americana. L'organizzazione ha inoltre espresso consenso a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico. Qualche ora prima, a Reggio Calabria, Salvini si era dichiatato ottimista: "Penso che in queste ore Donald Trump stia riuscendo in un miracolo". Se Netanyahu e Hamas trovano un accordo, "non è per la Flottilla - aveva ribadito, polemizzando sulla spedizione prp Pal -, non è per Greta Thunberg. É perché il presidente Trump e Papa Leone hanno portato avanti un progetto che in queste ore, entro domenica, è il timing che si sono dati, può avere concretezza". Anzi, aveva aggiunto il leader leghista, "chi cerca lo scontro con Israele oggi mette a rischio la pace che spero possa arrivare entro domenica".

"Un'ottima notizia - commenta a caldo in serata dopo l'annuncio anche il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda -. Si può detestare Trump e averne un'opinione pessima ma dobbiamo tutti sperare che questo piano vada avanti. Fa molta impressione vedere quante persone in Italia continuano a rigettarlo e attaccare chi lo sostiene. Continuo a pensare che le possibilità di riuscita siano poche, ma speriamo che porti almeno ad un cessate il fuoco e alla riapertura di corridoi umanitari".

Il presidente Usa Donald Trump ha postato su Truth il comunicato con la risposta di Hamas al suo piano di pace aggiungendo: "Israele deve immediatamente fermare i bombardamenti su Gaza, così da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido".

E si dice "sono molto felice per gli ostaggi e per le loro famiglie" commenta la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi Francesca Albanese durante un incontro al Festival Internazionale a Ferrara, che aggiunge però: "Volete la predizione da Cassandra? Sono veramente contenta che l'abbiano fatto.

Spero che questo sia l'inizio di una fase migliore per i palestinesi. Anche se, se sono queste le premesse, quel piano Trump, un nome un destino, non succederà. Quel piano è il killeraggio all'autodeterminazione del popolo palestinese".

ChiCa