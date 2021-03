"Chi sbaglia paga". Ecco il piano di Salvini per far ripartire la Lombardia

Continuano le polemiche riguardo l'operato di Aria, acronimo di Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, ovvero la società che si occupa di coordinare la logistica della campagna vaccinale lombarda. Dopo le critiche di Bertolaso e il tweet al vetriolo di Letizia Moratti in cui vengono auspicate decisioni rapide e drastiche anche Matteo Salvini ha commentato la situazione.

Per il buon proseguimento della #vaccinazione le cose che non funzionano vanno cambiate e su @AriaLombardia servono decisioni rapide e drastiche.

I cittadini non devono pagare le inefficienze della burocrazia, @RegLombardia deve loro offrire soluzioni e non problemi #Vacciniamo — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) March 21, 2021

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è sgorgata lo scorso fine settimana quando i poli vaccinali di Cremona, Como e Brianza erano pronti a somministrare le dosi ma qualcosa è andato storto. Il problema è stata l'assenza dei pazienti causata dal malfunzionamento della piattaforma, gestita da Aria, che non ha mandato le convocazioni. Non si tratta però del primo errore del sistema di prenotazione di Aria che già più volte è stato criticato: prima per aver aver fissato appuntamenti ad ultraottantenni a decine di chilometri dal loro comune di residenza poi per il caso dell'Ospedale Niguarda con 300 anziani convocati e in fila ma non presenti nelle liste dei vaccinatori e ora questo.

Il leader della Lega, che ha una posizione più severa anche della Vicepresidente della Lombardia, come riporta HuffingtonPost.it annuncia: " L’obiettivo è correre. Entro la settimana dovrebbe arrivare Poste" a prendere il posto di Aria. Salvini che, mentre era a donare il sangue, ha aggiunto: " Ho sentito Bertolaso, Fontana e la Moratti, già oggi, senza i vaccini promessi e con i problemi informatici segnalati, la Lombardia è la Regione che ha vaccinato più di tutti in Italia. Non sono più ammesse incertezze".

Nonostante l'anticipazione di Salvini riguardo Poste, da parte di Aria tutto tace riguardo possibili sostituzioni che anzi, attraverso la figura di Lorenzo Gubian, il direttore generale della società, durante il Trg Lombardia di sabato scorso, rivendica " centri vaccinali a elevata capacità che iniziano ad esaurire gli ultraottantenni nel loro bacino di utenza".

Eppure Fontana, a causa dei disagi sopracitati, ha appena azzerato il consiglio di amministrazione di Aria mantenendo in carica però il direttore generale. La società, inoltre, verrà affidata ad un amministratore unico. Il Presidente di Aria, Francesco Ferri, a chi lo ha interpellato dopo la forte decisione presa dal Presidente della Regione Lombardia di cui si aspetta la conferenza stampa, ha risposto con un secco "no comment".