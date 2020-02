Salvini tamarro più sexy di una Sardina

Non so se lo sapevate ma la Sardina Santori ci ha informato che esistono due tipi di erotismo: l'erotismo romantico e l'erotismo tamarro. Tanto per cominciare non avrei mai pensato di ricevere lezioni di erotismo da una sardina. Magari da Rocco Siffredi sì, ma da una sardina no. Secondo la sardina, tamarro è Salvini. Romantici sono loro, le sardine. Posso capire il tamarro di Salvini, ma l'erotismo dov'è? E posso capire l'erotismo delle sardine, tipo in pescheria quando sei lì a scegliere quelle più fresche per il fritto misto, ma perché sono romantiche, le sardine?

Basta cantare Bella ciao per essere romantici? Bella ciao, la canzone più antierotica per eccellenza? Mentre sei a letto, sul più bello, arriva lui che ti dice: «E sei muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior». Cioè, fossi in una donna, appena uno mi canta Bella ciao mi passerebbe ogni fantasia. Gli direi: a bello, ciaone! E allora, vi dico una cosa: Salvini tamarro fa molto più sesso di una sardina partigiana romanticamente fuori tempo massimo. Perché è proprio il tamarro che fa sesso. Tipo Marlon Brando in Ultimo tango a Parigi, con il burro e tutto, sarà mica un esempio di raffinatezza? Il mito erotico femminile degli anni Settanta, Lando Buzzanca, era sofisticato? E Franco Califano? Non sarà mica Lord Brummel. Sesso e tamarro vanno sempre a braccetto.

Viceversa, una donna si trova a letto con Santori. Immaginatevi che succede: Santori ti invita a cena a lume di candela, su uno strascico di petali di rosa rigorosamente rossi, poi finite a letto e lui anzitutto non farà mai sesso, perché è volgare.

Invece Salvini, che sarà tamarro, ti porterà pure a cena dal paninaro sotto casa, con uno dei suoi giubbotti inguardabili, ecco, Salvini sicuramente, non sarà romantico, non porterà mazzi di fiori o scatole di cioccolatini, però ci dà dentro. È trucido ma fa sesso. È per questo che piace alle donne, che vogliono il bruto, l'uomo forte. Mi rendo conto, adesso ho fatto degli esempi triviali, ma andiamo sulla cultura. Santori al massimo potrebbe ambire a essere Leopardi, notoriamente sfigatissimo. Invece il nostro Matteo è come minimo King Kong. E quando alla fine muore King Kong, tutti noi piangiamo. Perché è un gorilla, non una sardina. Io poi, benintesi, non voto né Salvini né le Sardine né nessun altro. Sono troppo antierotici.