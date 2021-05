Salvini in tv risponde a Fedez: "Litigare non serve. Disponibile a un confronto per parlare di diritti"

Nel pieno della bufera politica per le parole di Fedez dal palco del Concertone del Primo Maggio, Matteo Salvini è intervenuto a Domenica Live. Ha rimarcato le sue posizioni e replicato a Fedez, non prima di aver condannato le frasi degli esponenti leghisti riportate da Fedez nel suo discorso: " Le frasi che ho sentito sono disgustose chi augura la morte va curato. Condanno chi si esprime in maniera così bestiale ".

" Litigare non serve "

Il collegamento con Barbara d'Urso, Matteo Salvini ha sottolineato che " ieri era la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori, ci hanno portato invece su una polemica che non c'entra niente con il lavoro ". Il leader della Lega, quindi, ha ribadito davanti alle telecamere di essere " disponibile a un confronto sereno in tv, fra me e Fedez, o chiunque voglia discutere di diritti ". Matteo Salvini cerca di abbassare i toni e parla di confronto, così come ha fatto nei giorni precedenti lanciando sui social l'idea di un caffè con il cantante: " Litigare non serve. È un momento drammatico dove ci sono persone in ospedale e milioni di posti di lavoro a rischio. Penso di costruire, di proporre, sono a disposizione per confrontarmi con chiunque voglia parlare di diritti e di lavoro ".

" Sì all'inasprimento delle pene, no alla teoria gender a scuola "

Entrando nel merito del ddl Zan, Matteo Salvini da Barbara d'Urso ha contestato alcuni passaggi del disegno di legge: " Un articolo prevede il reato della istigazione alla discriminazione, quindi se dico che i bimbi devono avere un padre e una madre rischio la galera ". Posto questo punto, però, incalzato dalla conduttrice, Salvini prosegue: " Per noi si deve dare vita a una legge che inasprisce le pene per chi attacca in base all'orientamento sessuale, votiamolo anche domattina, una legge di tre articoli ". Il leader della Lega, però, ribadisce: " Evitiamo che la teoria gender finisca nelle scuole. I bambini non devono finire nella contesa politica ".

" Artisti di serie A e di serie B "

Per quanto riguarda la polemica tra Fedez e la Rai, invece, Matteo Salvini ci ha tenuto a sottolineare come ci sia una carenza di libertà di espressione. Pio e Amedeo da giorni sono stati messi alla gogna per lo sketch provocatorio sul politicamente corretto, Fedez è salito agli onori: " Se la libertà esiste, esiste per tutti, non devono esserci artisti di serie A o di serie B. Non vedo perchè Fedez possa esprimersi e invece vadano censurati Pio e Amedeo che hanno fatto ridere milioni di italiani su Canale 5 ". In più, il leader della Lega ha messo in evidenza le contraddizioni di questa polemica: " Rai3 è notoriamente schierata a sinistra, le nomine in Rai non le ho fatte io, Letta e Conte sono di sinistra. Fedez ha pubblicato una telefonata con una dirigente Rai, che era la portavoce di Veltroni, che era segretario del Pd. I vertici attuali non li ho messi io lì. Si mettessero d'accordo loro ".

" Ai grillini dico: vergogna "