Samuele, morto a 10 anni soffocato dal grano

È morto a dieci anni soffocato dal grano. Una fine atroce, quella di Samuele Racca, che ha perso la vita martedì sera, poco dopo le 20 a Sommariva Bosco, in frazione Maniga, provincia di Cuneo. La tragedia ha i contorni ancora tutti da chiarire, ma si sa che Samuele era in compagnia del nonno, che stava occupandosi dei lavori di mietitura nell'azienda di famiglia. Il piccolo stava giocando nel cassone di un grande rimorchio, e stava da una parte del campo. Probabilmente era fermo, quando è stato coperto dal frumento che era stato appena trebbiato. Una specie di bomba, lanciata dal macchinario.

Purtroppo l'operaio che si trovava lì sopra era impegnato a proseguire il lavoro e non si è accorto di nulla. Il piccolo, invece, secondo una prima ricostruzione non sarebbe più riuscito a respirare e, secondo gli inquirenti che cercano di dare un senso a un fatto che senso non ha, è rimasto soffocato. Non è escluso che possa essere rimasto ucciso, o comunque stordito inizialmente, dalle esalazioni sprigionate dal grano. Poi non avrebbe avuto più la forza di reagire. Sarà però l'autopsia disposta dal magistrato della Procura di Asti a dare ulteriori dettagli per chiarire la dinamica ma soprattutto le ragioni del decesso. Il padre del bambino è molto conosciuto nella zona, perché è il capo orchestra del gruppo di liscio «I Roeri». A seguirlo sui social oltre 3000 persone che seguono regolarmente la sua pagina Facebook. L'uomo nelle locandine spesso appare ritrtto nei campi di grano dell'azienda di famiglia e molto spesso si vedeva immortalato con la moglie Nadia Allocco e il figlioletto, che ora non c'è più. Quando i familiari hanno trovato Samuele in fondo al cassone hanno lanciato l'sos.

Subito sul posto sono giunti i carabinieri, l'elisoccorso e i vigili del fuoco del locale distaccamento volontari, insieme ai colleghi del Comando di Alba, ma era già troppo tardi.

Inutili tutti i disperati tentativi di rianimare Samuele.