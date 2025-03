Uccide col machete e ne ferisce altri tre

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato notte di sangue a San Benedetto del Tronto, con un omicidio e quattro feriti, dietro ai quali ci sarebbe un regolamento di conti tra gang rivali. Ad essere ammazzato con un machete un ragazzo di 24 anni di origini tunisine, nato in Italia e residente a Giulianova, in provincia di Teramo.

Dopo l'omicidio, avvenuto all'alba sul lungomare nord della località balneare abruzzese, si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo in città e nella vicina Grottammare (Ascoli Piceno). I due gruppi di nordafricani, tutti nati in Italia, hanno cominciato a fronteggiarsi all'interno di una discoteca sul lungomare di San Benedetto del Tronto. Dopo essere stati cacciati dal personale addetto alla sicurezza si sono scontrati all'esterno del locale. Durante la rissa è spuntata fuori un'arma da taglio, probabilmente un machete, con il quale è stato colpito il 24enne. Il ragazzo è riuscito a percorrere qualche metro per poi accasciarsi. Inutili i soccorsi del 118 per rianimarlo. Un altro straniero è stato ferito a coltellate ed è ricoverato in gravi condizioni. Ferite da arma da taglio, ma meno gravi, per altri due giovani.

Sul luogo dell'omicidio è intervenuto il procuratore di Ascoli Piceno, Umberto Monti, che coordina le indagini per omicidio. Diversi soggetti sono già stati identificati e tra questi ci potrebbe essere il killer. Si tratta di extracomunitari che gravitano tra San Benedetto del Tronto, Grottammare e Martinsicuro. Dopo i rilievi della scientifica la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di San Benedetto. L'arma del delitto non è stata ancora trovata. Gli investigatori la stanno cercando tra le aree verdi presenti sul lungomare, che si stanno de-cespugliando con l'ausilio anche di metal detector.

Particolarmente colpito dai fatti della scorsa notte il presidente della Regione Marche, Francesco

Acquaroli, che ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - con il quale si era già confrontato su altri fatti accaduti recentemente - di anticipare la sua visita già concordata per fare il punto della situazione.