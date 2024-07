Il San Raffaele apre le porte della palestra tecnologica

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuove tecnologie digitali bioniche e biorobotiche, ma anche modalità innovative di cura che partono dalla prevenzione ed arrivano all'assistenza domiciliare, è il grande passo avanti per la riabilitazione motoria, fatto dall'Irccs San Raffaele di Roma con l'apertura di una palestra tecnologica di oltre 1000 metri quadri. «Robot, visori e realtà aumentata, ma anche assistenti virtuali ed esoscheletri per la riabilitazione, che consentono di realizzare protocolli personalizzati e di misurare in modo oggettivo le risposte, migliorando il risultato di ogni singolo percorso», spiega l'istituto. Grazie a questo tipo di tecnologia si potrà avere un enorme miglioramento in pazienti con deficit nei movimenti delle braccia e delle mani, con problemi nella deambulazione e disturbi dell'equilibrio, permettendo loro di affrontarli in maniera più specifica e incisiva.

«È indirizzata in particolare a pazienti con patologie neurologiche (esiti da ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, malattie del midollo spinale, polineuropatie), ma anche a quelli con patologie ortopediche che compromettono il cammino, il movimento degli arti superiori o l'equilibrio - spiega ancora l'Irccs - Le soluzioni proposte possono essere facilmente integrabili in situazioni della vita quotidiana. E ogni dispositivo può essere adattato alle esigenze del paziente».

Tanti i nuovi strumenti come il Virtual Reality Rehabilitation System un sistema interattivo per la riabilitazione motoria e cognitiva. O il Gloreha Sinfonia Plus, una piattaforma per la riabilitazione neuromotoria della mano e del braccio. Macchinari, come l'Armeo Power che permette di eseguire terapia robotica attraverso videogiochi o uno speciale tapis roulant avanzato dal futuristico nome di C-Mill V+ che può dare feedback aumentativi visivi e uditivi e generare un'esperienza virtuale.

Modalità di eseguire una riabilitazione fino a poco tempo fa impensabili che si avvalgono dell'esperienza di medici e specialisti dell'Irccs San Raffaele di Roma, ma anche della precisione tecnica di nuove strumentazioni all'avanguardia.