Sano Natale, smaltire le calorie in streaming

Un Natale distanziato, un Natale in cui scartare i Dpcm, un Natale triste. Ma almeno che sia un Natale in forma, per smaltire le calorie che almeno finora nessun presidente del consiglio ha pensato di vietarci. Si può andare fuori a correre, freddo e neve permettendo. Oppure si può provvedere in casa, seguendo lezioni in streaming che hanno anche il vantaggio di essere un momento collettivo e divertente, pur se faticoso (ma non c'è allenamento se non c'è fatica).

Tra gli strumenti di maggior successo ci sono i «live trainer» di Revolution, l'offera digitale di Virgin Active, leader internazionale nel settore dei centri fitness e benessere, che solo in Italia conta 37 club su tutto il territorio nazionale. Tutti ovviamente chiusi a causa delle misure di contenimento del Covid.

Niente ovviamente può sostituire l'esperienza dell'attività sportiva in presenza, ma le lezioni a distanza condotte dai trainer di Revolution costituiscono una buona alternativa. Anche perché nel corso di questi mesi l'offerta si è affinata e ha finito per convincere anche gli sportivi più refrattari e abitudinari. Sulla piattaforma sono stati caricati oltre mille workout in streaming, con 75 dirette alla settimana per sette differenti categorie di allenamenti (cycle, running, grid, recovery, stregth, yoga e pilates), in cinque lingue e da seguire in diretta o in differita, nel momento scelto dall'abbonato.

Abbiamo chiesto ad alcuni trainer Revolution di darci dei consigli su come allenarsi durante le feste, tenendo sempre presente che l'allenamento perfetto è olistico e tiene conto non soltanto del numero delle calorie da smaltire ma anche del benessere psicofisico di chi lo pratica.

«I trend del momento - spiega Manuel De Rossi - sono Strength, allenamenti che hanno come obiettivo l'incremento della forza, dando anche flessibilità e tonicità, lo Yoga con varianti che danno forza, equilibrio, resistenza e stabilità e Cycle, che naturalmente richiede un attrezzo che sempre più persone ormai tengono in casa, includendolo nell'arredamento. Se poi vi sentite in gabbia, prima di ogni allenamento riscaldatevi anche con una breve corsa a ritmo costante, 15 minuti accompagnati da buona musica nelle orecchie».

«Il mio suggerimento per sfruttare al meglio questi giorni - prosegue Manuel - è alternare workout ad alta intensità con workout body&mind, due o tre volte alla settimana per aumentare ulteriormente la propria performance fisica. Personalmente ho in programma di allenarmi cinque volte alla settimana, un programma molto ambizioso che non consiglio a tutti, ma solo a chi ha un'abitudine all'allenamento molto sviluppata».

Esperta di Yoga è Susanna Ptternella, che consiglia «in particolar modo Yoga Flow per attivare il metabolismo e bruciare calorie e Yoga Calm per portare l'attenzione sulle cose essenziali, eliminando il superfluo. Attività utili anche per immagazzinare energia, ci accorgeremo pienamente dei loro benefici superati i mesi invernali di letargo». Importante notazione: «Non deve essere però praticato dopo aver mangiato».

Molto importante l'aspetto social di queste lezioni: «Il senso di appartenenza è molto importante - spiega De Rossi -. Virgin Active ha creato una community unica al mondo. Quando ci si allena a casa si pensa sempre di essere da soli ma con Revolution hai la consapevolezza che non sei da solo e che non puoi mollare, esattamente come se ti stessi allenando nel club in gruppo». Susanna suggerisce anche di «coinvolgere le persone con cui ci sentiamo più legati; questo ci farà sentire meno il senso di isolamento e di esclusione, dando maggiore volaore al tempo passato assieme, molto più che con una videochiamata».

Tutto questo tenendo bene in mente che, come spiega Susanna, «non esiste l'allenamento miracoloso, che ci permette di mangiare quanto vogliamo mantenendo la stessa linea». Certo che «un allenamento costante, divertente e non distruttivo ci permetterà di affrontare non solo qualche piatto più ricco del solito ma anche la ripresa con una nuova spinta energetica e uno stato d'animo costruttivo». Santo Natale? No, Sano Natale.