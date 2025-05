Negoziati, Parolin "offre" il Vaticano

Ascolta ora 00:00 00:00

«Faccia a faccia Vance-Leone XIV lunedì? Non lo so. Il problema è che ci sono tante delegazioni. I tempi sono molto stretti e quindi si tratterà di vedere se c'è spazio». Così il segretario di stato del Vaticano Pietro Parolin ha parlato della possibilità di un vertice tra il vicepresidente degli Stati Uniti e il nuovo Papa in occasione della messa di insediamento di quest'ultimo, per la quale affluiranno a Roma leader da tutto il mondo, come è già avvenuto un paio di settimane fa per i funerali di Papa Francesco. «Probabilmente il protocollo sta lavorando in questo senso, ma non ho notizie dell'ultima ora. Immagino che Vance abbia il desiderio di incontrare il Papa», ha detto Parolin a margine di un evento all'Augustinianum. Nell'occasione Parolin ha anche parlato del fallimento dei colloqui di Istanbul. «È tragico tutto questo, perché speravamo che potesse avviarsi un processo lento ma positivo verso una soluzione pacifica del conflitto. Siamo di nuovo agli inizi. Adesso vedremo cosa fare ma è una situazione molto difficile. Molto drammatica». Sulla possibile mediazione offerta da Papa Leone XIV, Parolin ha affermato che si riferisce al «mettere a disposizione il Vaticano diretto per un incontro tra le due parti. L'obiettivo è che le due parti si parlino, è una disponibilità di luogo».

Quanto poi alla possibilità che il Vaticano ospiti anche i colloqui di pace sul Medio Oriente, Parolin è sembrato meno ottimista. «È una situazione diversa - ha detto il segretario di Stato del Vaticano -. Noi siamo sempre disposti a facilitare. Ma non mi pare di siano le condizioni per un incontro qui».