Sara, travolta da un'auto dopo la notte con le amiche

Una ragazza di 21 anni, Sara Romano, residente nel centro storico di Napoli, è stata investita e uccisa in via Cattolica, uno stradone sempre molto trafficato. Ma non a quell'ora: l'incidente è infatti avvenuto alle 6,30 del mattino quando la vittima e le amiche stavano tornando a casa dopo aver passato la notte in un locale della zona.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti, che hanno ascoltato le amiche della vittima. Stando a quanto riferito, le ragazze stavano tornando a casa e, percorsi pochi metri, Sara, proprietaria dell'automobile, ha chiesto all'amica di lasciarle il posto alla guida. Non aveva sonno nonostante la nottata fuori e si è proposta per dare il cambio al volante. La ragazza si è quindi seduta sul sedile posteriore e la 21enne stava per entrare nell'abitacolo quando l'altro veicolo, si sarebbe trattato di un Suv, le è piombato addosso. L'impatto è stato devastante, la ragazza è morta sul colpo.

Il conducente dell'altra automobile non ha rallentato, ha proseguito la corsa ed è fuggito, dileguandosi in una manciata di secondi. In seguito all'incidente, per la messa in sicurezza della carreggiata e per i rilievi, è stato necessario chiudere un tratto di strada alla circolazione. La salma è stata trasportata al Secondo Policlinico di Napoli, dove nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia.

Gli agenti si sono subito messi al lavoro per acquisire le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza installate lungo via Cattolica e nelle aree limitrofe per identificare l'automobile pirata, risultata a noleggio, e quindi il guidatore. In realtà l'uomo è stato identificato a breve giro grazie alla targa del veicolo e ai dati dell'agenzia di noleggio. I carabinieri lo hanno raggiunto nella sua abitazione e poco dopo lui, 29enne di Scampia, che era stato avvisato della presenza dei militari, si è costituito in commissariato accompagnato da un avvocato.

Sul profilo social di Sara fioccano i cuori e i messaggi di affetto degli amici increduli e delle persone a le vicine, sotto choc e distrutte dal dolore. Gli ultimi video della ragazza risalgono alla sera prima, poche ore prima della tragedia: si stava preparando per la serata, cantando e ballando.

Poche ore prima un altro incidente si era verificato a Fuorigrotta: vittima ancora una giovane donna, una 27enne del quartiere, appena scesa dal taxi e travolta all'altezza delle Scuole Pie mentre attraversava la strada; è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni.