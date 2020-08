Sassi e sedie sui poliziotti: scatta l'odio rosso su Salvini

Bottigliate e sediate, contro agenti di polizia e comuni cittadini. Ecco la violenza dei contestatori rossi andata in scena a Cava de’Tirreni (in provincia di Salerno), in occasione di un comizio di Matteo Salvini, impegnato in campagna elettorale in Campania, in vista della tornata elettorale regionale del 20 e 21 settembre.

Non è certo la prima volta che il segretario della Lega viene contestato da militanti di sinistra mentre si trova impegnato in campagna elettorale. Giusto qualche settimana fa, l’ex titolare del Viminale era stato più volte interrotto da alcuni antagonisti mentre si trovava in piazza a Empoli. "Salvini, Empoli ti ripudia", così lo avevano accolto, a inizio agosto, nella cittadina della Toscana.

Quest’oggi è andata ancora peggio, visto che a Cava de’ Tirreni i contestatori hanno dato il "la" a episodi di violenza, lanciando bottiglie e sedie contro i cittadini e i poliziotti presenti al comizio del Carroccio. "Accoglienza calorosa e straordinaria oggi in piazza a Cava de’ Tirreni. I contestatori di sinistra hanno lanciato bottiglie e sedie contro cittadini e poliziotti: questa non è politica, questi sono quattro criminali" , il commento a caldo di Salvini.

Per l’ennesima volta, insomma, il capo politico leghista se l’è dovuta vedere con un gruppo di contestatori intenzionati a rovinare la manifestazione del partito. L’anno scorso era successo più di una volta in occasione della tornata elettorale in Emila-Romagna, e quest’anno è risuccesso in terra toscana e campana.