Sassoli di nuovo ricoverato, auguri bipartisan

Dal 26 dicembre scorso il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (nella foto, ndr) si trova ricoverato in ospedale in Italia in seguito a una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente è annullata. Lo ha reso noto ieri il suo portavoce.

È la seconda volta in pochi mesi che per Sassoli si rende necessario il ricovero in ospedale. Il 15 settembre scorso era stato infatti portato in ospedale a Strasburgo a causa di una polmonite. Sassoli era stato dimesso dopo una settimana ed era rientrato per curarsi presiedendo da remoto le riunioni del Parlamento per l'intero mese di ottobre e tornando a presiedere in persona una plenaria solo alla fine di novembre. «Ho avuto una polmonite molto cattiva», erano state le parole di Sassoli al suo rientro in Aula.

A Sassoli sono arrivati auguri di pronta guarigione e attestazioni di solidarietà di simpatia da tutti gli schieramenti politici. Fra i primi a manifestare vicinanza al presidente dell'Europarlamento il gruppo del M5s all'assemblea di Strasburgo, la presidente degli europarlamentari del Pd Simona Malpezzi, la delegazione europea di Fratelli d'Italia, il leader del Pd Enrico Letta, il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il commissario ue all'Economia Paolo Gentiloni, il gruppo della Lega al Parlamento europeo e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Auguri di pronta guarigione anche dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Ieri mattina, poco prima che le agenzie di stampa battessero la notizia del suo ricovero, Sassoli aveva espresso con un tweet il suo cordoglio per la prematura scomparsa di Silvia Tortora.

La settimana prossima il parlamento europeo si riunisce per eleggere il successore di Sassoli. In base all'accordo fra i principali gruppi per la prima parte della legislatura la presidenza toccava ai socialisti, che avevano indicato Sassoli, e per la seconda ai popolari.