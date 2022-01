Sassoli ricoverato dal 26 dicembre: impegni istituzionali cancellati

Il presidente del Parlamento europeo ed esponente del Partito Democratico Davide Sassoli è stato ricoverato in Italia dal giorno di Santo Stefano, ossia dallo scorso 26 dicembre. La comunicazione ufficiale è arrivata per mezzo di una nota stampa del portavoce ufficiale del vertice istituzionale dell'Unione europea Roberto Cuillo.

La motivazione della cancellazione di tutti gli appuntamenti previsti in agenda, stando a quanto ripercorso dall'Adnkronos, che ha reso noto quanto comunicato a microfoni aperti da Cuillo, attiene alle condizioni di salute di Sassoli: "Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli - si legge sulla fonte sopracitata - dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero - viene specificato - si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del presidente del Parlamento europeo è cancellata".

Il presidente del Parlamento europeo svolge un ruolo chiave ma il politico italiano può contare comunque su ben quattordici vicepresidenti in grado di presiedere l'Aula in sua assenza. E lo stesso discorso vale per le competenze di rappresentanza che Sassoli svolge in sede europea ma anche a livello internazionali. Tra i vice in grado di sostituire temporaneamente Sassoli, peraltro, c'è anche l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, che è stato eletto con il MoVimento 5 Stelle presso le sedi parlamentari di Strasburgo e Bruxelles.

Di David Sassoli, nel corso di queste settimane, si era parlato pure in funzione della presidenza della Repubblica. Spesso, quando si è trattato sul piano giornalistico quale nome potesse pescare il segretario dei Dem Enrico Letta per compattare il cosiddetto "campo largo", è stato fatto, tra gli altri, anche il nome del giornalista ed ex conduttore televisivo.