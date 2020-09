Saviano: "Il Pd è vapore acqueo. Di Maio? Cultura autoritaria e xenofoba"

Da Roberto Saviano arrivano ancora durissime stoccate ai danni del Partito democratico. Lo scrittore già nelle scorse ore aveva usato parole fortissime nei confronti dei dem e ora ha rincarato la dose. A provocare la sua secca reazione è stata le decisione della direzione del Pd di schierarsi a favore del taglio dei parlamentari: il "Sì" dei dem al referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre non è stato digerito e perciò si è scagliato contro Nicola Zingaretti. " Voterò convintamente 'No'. E il mio sarà un voto contro questa classe dirigente. Non se ne può più di chi non ha una posizione su nulla e giustifica la propria esistenza da 25 anni prima in opposizione a Berlusconi e poi a Salvini ", ha tuonato.

Ha parlato di bugie da parte del partito di via Sant'Andrea delle Fratte, riferendosi soprattutto all'inversione di rotta sulle politiche migratorie: " Il dramma libico è talmente enorme che solo la storia potrà rendere giustizia all'immane sofferenza di esseri umani che preferiamo 'gestire' pagando direttamente i loro carnefici ". E proprio su questo tema non ha usato mezzi termini per criticare l'operato del segretario del Partito democratico: " Mostra grande determinazione sulle cazz*** e si defila sulle questioni fondamentali. Dà la costante impressione di camminare rasente i muri per non essere notato ".

"Di Maio? Cultura autoritaria e xenofoba"

Dario Franceschini ha definito il tweet del giornalista una vera e propria offesa nei confronti dei militanti dem, ma la replica è stata immediata: " Sarei io a offendere i militanti del Pd? Ma Franceschini lo sa che i militanti del Pd non sono stupidi? ". Saviano non si è detto affatto deluso dal governo giallorosso poiché le aspettative erano davvero basse fin dalla nascita: " Poi è evidente che c'è, c'è stato e potrà esserci di peggio ". E ha confessato di non aver sperato in una maggiore discontinuità, visto che da questa alleanza solo il Movimento 5 Stelle avrebbe tratto vantaggio: " Del resto se avesse continuato a governare con Salvini per altri due mesi sarebbe arrivato allo 0% ". Inoltre ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina nei confronti dell'attuale ministro degli Esteri: " È intriso di una cultura profondamente autoritaria e xenofoba ".