Gli sbarchi aumentano ancora. Si rischiano 100mila migranti

Se andiamo avanti a questi ritmi di sbarco arriveremo a fine anno a 90mila-100mila migranti. Non solo: i trafficanti che utilizzano semplici velieri dalla Turchia incassano fino a 1 milione di euro a viaggio, a seconda di quante persone riescono a far salire a bordo. Secondo le deposizioni degli stessi migranti sborserebbero fra gli 8mila a 9mila euro per arrivare in Italia.

I numeri record di agosto ci riportano indietro nel tempo, cinque anni fa, al boom degli arrivi illegali via mare. Fino a ieri il Viminale aveva registrato, dall'inizio dell'anno, 58.451 sbarchi. Sempre tunisini, egiziani e cittadini del Bangladesh in testa che non scappano dalle guerre. Quasi 20mila in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e tre volte tanto il 2019. In un solo giorno, il 27 agosto sono arrivati sulle nostre coste in 1.909.

«Solo l'ultima settimana ne abbiamo contati 7.800, compresi quelli imbarcati sulle navi delle Ong che attendono il Pos (un porto sicuro italiano nda). In tutto si sono stati 221 eventi in mare: un incubo» racconta al Giornale chi è in prima linea. Nel mese di agosto, con ben 15.733 arrivi, è stato sfondato il record di luglio (13.802). A bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranee, ci sono 466 migranti recuperati fra la zona di ricerca e soccorso libica e maltese. La maggior parte arriva dal Bangladesh e dall'Egitto, paesi non in guerra. Sulla Geo Barents di Medici senza frontiere ci sono altre 267 persone compresi una sessantina di minori. E adesso che ne hanno abbastanza e chiedono di sbarcarli in Italia «si danno il cambio con un'altra ammiraglia della flotta, la Sea Eye 4, che si sta dirigendo verso la Libia» spiega la fonte del Giornale. «Il coordinamento» è garantito da Alarm phone, il centralino dei migranti, che ieri attaccava le autorità di Malta accusandole di avere abbandonato al loro destino un'imbarcazione con 57 persone partite dal Libano.

E continuano ad arrivare i pescherecci, barconi più grossi con centinaia di migranti, provenienti dalla Cirenaica, la Libia orientale sotto il controllo del generale Khalifa Haftar alleato dei russi. Mercoledì sono state impegnate quattro unità della Guardia costiera e della Guardia di Finanza per sbarcare 539 migranti salpati su un vetusto peschereccio.

Non solo: durante i furiosi scontri armati a Tripoli del 26 e 27 agosto «la Guardia costiera libica non è uscita per intercettare i migranti». La lotta per il potere fra il premier Abdulhamid Dabaiba e il suo rivale designato dal parlamento di Tobruk, l'ex ministro dell'Interno, Fathi Bashagha, favorisce i trafficanti.

In questo caos si sono verificati ieri a Lampedusa altri 12 sbarchi. La beffa è che una nave della missione europea Irini, sotto nostro comando per il controllo dell'embargo delle armi alla Libia, stava intervenendo ieri pomeriggio per un centinaio di persone avvistate nella zona di soccorso di Malta.

L'aumento degli arrivi dal Mediterraneo orientale è un grande affare per i trafficanti. Martedì è arrivato un veliero nel siracusano con i migranti che sbarcavano in fila indiana fra gli ombrelloni dei turisti. Un'altra imbarcazione a vela, Ocean 41, approdata ad Augusta era partita il 25 gennaio dal porto turco di Marmaris. A bordo 57 migranti soprattuto iraniani e iracheni. Ognuno avrebbe pagato 10mila dollari per raggiungere l'Italia per un totale di 570mila incassati dai trafficanti. Altri 112 migranti partiti da Izmir, il 26 agosto, con un veliero poi lasciato alla deriva davanti alle nostre coste avrebbero versato fra gli 8mila e 9mila euro. In tutto 925mila euro per un solo viaggio del traffico di esseri umani.

Le stime di inizio estate che si basavano anche sulle informazioni e analisi dell'intelligence ipotizzavano 77mila arrivi a fine anno. Adesso si stanno rivedendo le previsioni dopo le impennate di luglio e agosto con l'aumento delle partenze da Est. Il rischio è che si arrivi a sfiorare i 100mila sbarchi in tutto il 2022.