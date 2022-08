"#Scegli", la campagna social di Letta è un boomerang: pioggia di meme

Manca meno di un mese al voto del 25 settembre e la campagna elettorale è entrata nel vivo. I social network ricoprono un ruolo da protagonista e molti leader si sono affidati al web per lanciare messaggi ben precisi agli elettori. Certo, alcune strategie non sembrano particolarmente azzeccate. Pensiamo al caso di Enrico Letta, che ha puntato la sua comunicazione sulla dicotomia. La conseguenza? Una pioggia di meme.

Il segretario del Partito Democratico ha scelto dei manifesti sulla contrapposizione tra destra e sinistra. “Serve una comunicazione brutale per dare la sveglia agli italiani” , il messaggio di Letta. Quindi o di qua o di là, o rosso o nero, o con l’Europa o con Putin. Decisioni precise, categoriche: #scegli, l’hashtag rivolto agli utenti. Ma la svolta “simpatica” si è rivelata un boomerang. Il segretario dem, infatti, ha pubblicato una “card” che propone una scelta culinari: Con la pancetta o con il guanciale, lo “scontro” di idee. E Letta non ha dubbi, guanciale tutta la vita.

La strategia dell’ex primo ministro ha scatenato l’ironia social. E anche gli altri politici, tra serio e faceto, hanno preso parte al dibattito. Uno dei primi a intervenire è stato Matteo Salvini: “Dopo il 25 settembre cosa farà? Letta, scegli” , le due opzioni sono “torno in Francia” o “resto in Italia”. Anche qui l’immancabile #scegli.

Anche l’ex (o quasi) alleato Carlo Calenda ha colto la palla al balzo. Il leader del Terzo polo ha rimarcato: “Siamo tutti felici Enrico Letta che ti stia divertendo con questo tuo giochino rosso o nero. Ma visto che sei a Modena , fai un salto a Sassuolo e vedi se si stanno divertendo anche i produttori di piastrelle che rischiano di fermarsi e stanno già chiedendo la cassa integrazione” . Ma anche l’ex titolare del Mise non ha resistito alla pubblicazione di un meme: da una parte c’è Nicola Fratoianni e dall’altra Enrico Letta, o “contro Draghi” o “con Draghi”. Peccato che i due siano alleati.

Gli utenti di Twitter si sono scatenati a loro volta. C'è chi propone lo scontro tra sushi e pizza o chi chiede una scelta perentoria tra Majin Bu e Goku (per i meno avvezzi, protagonisti del cartone "Dragon Ball"). Fino alla domanda delle domande: vuoi più bene a mamma o a papà? Insomma, la mossa di Letta & Co. non sembra aver riscosso successo. Anzi...