Schiaffo di Biden a Trump. Blindare i mari degli Usa per vietare le trivellazioni

A un paio di settimane dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Joe Biden blinda i mari e cerca di cementare la sua eredità «verde» contro le future politiche del tycoon. Il presidente americano uscente si muoverà lunedì per bloccare in modo permanente ogni attività di trivellazione per petrolio e gas su circa 2,5 milioni di km quadrati di acque federali, equivalenti a quasi un quarto della superficie totale degli Stati Uniti, secondo il Washington Post. Una mossa che il prossimo comandante in capo cercherà con tutta probabilità di ribaltare, ma la legge vecchia di 70 anni su cui si basa potrebbe rendere difficile annullarla.

Biden intende emettere due memorandum che vietano future concessioni federali per l'estrazione di petrolio e gas in vaste aree dell'Oceano Atlantico, dell'Oceano Pacifico, del Golfo del Messico orientale e del Mare di Bering settentrionale in Alaska, secondo quanto riferito da diverse fonti al Wp. Il tutto invocando un'oscura disposizione di una legge del 1953, l'Outer Continental Shelf Lands Act, che gli darebbe ampia libertà di ritirare le acque federali dalle future concessioni. La mossa potrebbe avere il maggiore impatto nel Golfo del Messico, che rappresenta circa il 14% della produzione di greggio del Paese, secondo la Us Energy Information Administration. Le operazioni industriali lì si concentrano su una piccola porzione di acque federali al largo della costa della Louisiana, e l'industria petrolifera e del gas ha a lungo considerato il Golfo del Messico orientale particolarmente prezioso, vedendo l'area come una parte fondamentale dei suoi piani di produzione offshore.

L'obiettivo di Biden è consolidare la sua eredità nella lotta al cambiamento climatico tutelando le comunità e gli ecosistemi marini dai rischi ambientali, come le fuoriuscite di combustibili. La portavoce di Trump, Caroline Leavitt, ha accusato l'attuale amministrazione di aver scatenato una «guerra all'energia americana», e il tycoon si è impegnato a revocare praticamente ogni legge e regolamento volti a ridurre le emissioni di anidride carbonica e a rendere più facile per le aziende produrre e bruciare più carbone, petrolio e gas. In questo caso, tuttavia, non sarà semplice: la sezione 12(a) dell'Outer Continental Shelf Lands Act, se da un lato concede al presidente un ampio margine di manovra per fermare le trivellazioni, dall'altro non include un linguaggio che consenta ai futuri inquilini della Casa Bianca di revocare il divieto. Un assaggio The Donald lo ha già avuto nel corso del primo mandato: dopo che Barack Obama ha vietato le trivellazioni offshore in alcune parti del Mar Glaciale Artico e in decine di canyon nell'Atlantico, Trump ha cercato di revocare il bando, ma nel 2019 il giudice distrettuale Sharon Gleason in Alaska ha stabilito non poteva essere annullato senza un atto del Congresso.

Intanto, con un nuovo sgambetto al successore, Biden ha consegnato ieri alla Casa Bianca 19 Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile americana, e tra i premiati ci sono figure in netta contrapposizione con il presidente eletto. A partire dall'ex segretario di stato e candidata di Usa 2016 Hillary Clinton, e poi il miliardario e filantropo George Soros, il defunto Robert Francis Kennedy (padre del designato ministro della salute Rfk Jr) e il padre dell'ex senatore Mitt Romney.

Nell'elenco anche leggende dello sport come Lionel Messi e Magic Johnson, il frontman degli U2 Bono, gli attori Denzel Washington e Michael J. Fox, le star della moda Ralph Lauren e Anna Wintour, lo chef filantropo José Andrés e l'ex capo del Pentagono Ashton Baldwin Carter.