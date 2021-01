"Questo non ti autorizza...". Al vertice scontro Boschi-Conte

Il vertice della maggiornza di ieri ha probabilmente rotto definitivamente gli equilibri interni. Fino a tarda notte ci sono stati scontri molto accesi e vibranti tra gli esponenti dei partiti di maggioranza. Il dibattito acceso sui temi principali del Paese ha portato allo scontro con posizioni che ormai sembrano troppo distanti per essere sanate. Tra i tanti diverbi della serata, Marco Antonellis su Affaritaliani.it riporta un retroscena tra Maria Elena Boschi e Giuseppe Conte, che sarebbero stati protagonisti di uno scontro piuttosto aspro durante il vertice.

Giuseppe Conte e i renziani convivono ormai da separati in casa. Le tensioni con Italia Viva sembrano arrivate a un punto di rettura definitivo e lo dimostra quanto sarebbe accaduto durante il vertice tra il presidente del Consiglio e la capogruppo di Italia Viva ala Camera. Alcune persone presenti al vertice avrebbero raccontato che Giuseppe Conte si sarebbe rivolto a Maria Elena Boschi esigendo maggior rispetto. La delfina di Matteo Renzi non si sarebbe lasciata intimorire dal richiamo del presidente del Consiglio e avrebbe sbottato: " Se i tuoi ministri non hanno letto tutto il piano, caro Presidente, questo non ti autorizza a mettermi in bocca parole che non ho mai detto. La verità fa male ma è la verità ".

Parole che confermerebbero i forti malumori all'interno della maggioranza, ulteriormente indebolita da quanto emerso oggi. La Repubblica ha intervistato il senatore Ugo Grassi, che ha riferito di un incontro avvenuto con l'attuale premier in un non ben determinato periodo, durante il quale Conte gli avrebbe proposto un incarico non definito. Grassi è entrato in Senato con il Movimento 5 Stelle ma nel 2019 ne è uscito per confluire nella Lega. Nella sua intervista, Grassi non vuole dare indicazioni temporali su quell'incontro ma in un passaggio spiega: " Avevo lasciato il M5S perché totalmente inascoltato e perché piano piano mi sono sentito più in sintonia coi colleghi della Lega ". Ugo Grassi ha lasciato il Movimento a dicembre 2019.