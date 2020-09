Scontro Salvini-Toscani: "Se ci tiene tanto, li accolga a casa sua"

Non hanno mancato di generare forti polemiche le ultime affermazioni di Oliviero Toscani, da sempre grande sostenitore dell'immigrazione e dei porti aperti. Intervistato da "Agenzia Vista" a margine della presentazione del suo ultimo libro "Caro Avedon" al Passaggi Festival di Fano sul caso della nave Ong Louise Michel, bloccata in zona sar maltese, il fotografo aveva dichiarato senza batter ciglio che anche lui, se avesse disposto dello stesso denaro del writer inglese Banksy avrebbe finanziato un'organizzazione per recuperare migranti in mare.

" Mi spiace non aver avuto abbastanza soldi per finanziarne una anche io ", aveva infatti dichiarato, prima di attaccare con la solita dottrina buonista. " Mi piacerebbe, sì. Utilizzare queste navi qui da Costa crociera per andare a prenderli. Il futuro sarà fatto dall'immigrazione. La nostra fortuna è questa. È la grande opportunità ", aveva aggiunto con convinzione. " L'artista serve per capire per primo che questo è il futuro. È logico, è logico. Sono i primi a capire che questo sarà la fortuna del futuro".

Insomma, poco importa che le coste nostrane siano prese d'assolto, che l'isola di Lampedusa sia al collasso e che il Coronavirus stia ancora circolando, anche fra gli immigrati clandestini. Per Toscani i porti devono restare aperti. Non si è fatta attendere la dura risposta del leader della Lega Matteo Salvini, da sempre in prima linea quando si tratta di proteggere i confini nazionali, ed ora in attesa anche di processo per aver esercitato il suo ruolo di ministro dell'Interno. In questi mesi la posizione dell'ex vicepremier non è mai cambiata.

Stamani sull'account Twitter del segretario del Carroccio è arrivata la replica alle parole di Oliviero Toscani, definito come "anti-italiano" . "Visto che ci tiene tanto, perché non coglie anche lui 'l'opportunità' accogliendo 10 ospiti a casa sua?" , è la domanda polemica che si legge nel post. Un'intervento che ha subito infiammato il popolo del web. "Direi che potrebbe accoglierne molti di più, sia per il numero delle sue proprietà, sia le dimensioni!" , ha replicato prontamente un utente. E ancora: "C’è troppo potere economico in mano a gente anti italiana".

" Mandarli tutti in alberghi vicinissimi alle abitazioni di quelli che ci tengono tanto a portare tutta l'Africa in Italia e poi ci facciamo due risate vedendo le loro reazioni. Felice di pagare un 4 o 5 stelle per riempirlo di clandestini accanto casa della Boldrini! ", ha sbottato un altro internauta. " Osservazione di carattere generale: quand'è che in Italia avremo finalmente 'artisti' non asserviti ai 'potenti' di turno ed ai loro interessi? ", si domanda invece con amarezza un altro utente.