"È molto semplice". Siri smentisce in diretta Cottarelli sulla Flat tax

Con l'avvicinarsi del voto del 25 settembre, si fanno sempre più frequenti i battibecchi in tv da parte delle varie rappresentanze politiche: uno dei ultimi è stato quello fra il leghista Armando Siri e l'economista candidato con il Pd Carlo Cottarelli.

Ospiti entrambi a In Onda, su La7, i due hanno avuto un'accesa discussione quando si è cominciato a parlare di Flat tax. Come applicare tale provvedimento, e con quali fondi? Da qui il duro botta e risposta.

" Io ho sempre sostenuto che l'obiezione alla Flat tax non era l'incostituzionalità, perché se c'è un pezzo iniziale che è no tax area, l'aliquota media aumenta. Il punto è che aumenta molto lentamente, e il sistema è progressivo, ma molto meno di quello che è attualmente" , spiega Carlo Cottarelli, presente in studio. "Se guardiamo non alla fase intermedia, ma andiamo più in là, allora vediamo che il grosso dei vantaggi arriva a chi ha un reddito un alto. È stato calcolato che l'85% del vantaggio della Flat tax va al 30% più ricco dei contribuenti".

"Ma è stato calcolato da chi?" interviene Siri, bloccando l'economista. "Da Baldini Rizzo in un articolo recentemente pubblicato" replica piccato Cottarelli. "Vorrei sapere la vostra stima, di qual'è la distribuzione. Perché non l'avete mai chiarito!"

E sono scintille in studio.

"Molto semplice, guardi!" ribatte il rappresentante del Carroccio. "La stima è semplice ed è a disposizione di tutti gli italiani che hanno a disposizione uno smartphone e avranno una app gratuita che si chiama 'Flat tax'. Possono andare con il loro reddito, il loro carico familiare e digitare quanto risparmiano con il nostro sistema. È facilissimo! Non c'è bisogno di fare tanti studi."

Cottarelli sorride. "Lei lo avrà calcolato, ma al 10% dei contribuenti più ricco quanto va del risparmio di tasse? L'avrà calcolato anche questo?"

"Ma chi sarebbe più ricco?" domanda Siri. "Chi ha il reddito più alto!" risponde Cottarelli. "Ma una famiglia dove ci sono due persone che guadagnano 27mila euro lordi ciascuno e hanno tre figli... Questi sono ricchi?" è la domanda del leghista.

L'economista, però, non si convince. E insiste, tirando in ballo addirittura un ipotetico parlamentare e il suo reddito. "Io ho calcolato che un parlamentare... "

"Ma cosa c'entra un parlamentare?" sbotta Siri. "Sto prendendo a esempio qualcuno che ha un reddito alto" dichiara Cottarelli. "Ci guadagna circa un 20-25mila euro".