Scontro tra treni a Milano: sei feriti e circolazione in tilt

Circolazione ferroviaria in tilt ieri nel nodo di Milano a causa dell'incidente che ha coinvolto tre treni. Attorno alle 6,30 di ieri mattina un convoglio merci è sviato a Milano prima dell'ingresso nello scalo ferroviario Greco-Pirelli, provocando il rovesciamento di un container sul binario su cui sopraggiungeva il treno passeggeri 2411 di Trenord proveniente da Domodossola e il cui arrivo a Milano Centrale era previsto per le 6,44. Il macchinista del treno passeggeri ha attivato il freno d'emergenza e quindi l'inevitabile impatto è avvenuto a bassa velocità. Il totale delle persone valutate dal personale di Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, che si è recato sul posto, è di 133: 127 persone sono risultate illese mentre 6 sono state portate in ospedale, fortunatamente nessuna in condizioni gravi. Si tratta di un macchinista di 24 anni, che ha riportato traumi al torace e alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano, e di cinque passeggeri trasportati in ospedale in codice verde con diverse contusioni. Un uomo di 51 anni e una donna di 64 sono stati portati al San Raffaele, un 35enne e una 37enne al Fatebenefratelli e un 24enne al Policlinico.

Per molte ore la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra le stazioni di Milano Villapizzone e Milano Lambrate. I treni delle linee Milano-Domodossola, Milano-Villapizzone-Bergamo, Milano-Treviglio-Cremona hanno subito variazioni di percorso passando per Milano Porta Garibaldi e ritardi variabili. Problemi anche per i treni dell'alta velocità, per gli Intercity e i regionali che sono stati instradati sui percorsi alternativi e hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

La procura di Milano ha aperto un fascicolo, per ora a carico di ignoti, per disastro ferroviario colposo. Mentre secondo quanto era emerso dai primi accertamenti della polizia ferroviaria si sarebbe verificato un problema elettrico ai sensori che attivano il semaforo sui binari. In particolare, un treno merci avrebbe urtato la coda di un altro convoglio merci fermo in uno svincolo ferroviario. Dopo l'urto due container sul secondo treno cargo sono caduti su altri due binari paralleli, sul secondo dei quali transitava a 70/80 chilometri il treno 2411 di Trenord . Il container è stato trascinato dal convoglio passeggeri per decine di metri. L'area dei due binari su cui erano presenti i treni merci è stata sottoposta a sequestro. Il fascicolo verrà aperto con l'ipotesi di disastro ferroviario colposo.

«È necessario avviare una riflessione sull'opportunità di limitare il transito dei treni merci negli orari in cui circolano prevalentemente i convogli dei pendolari», ha detto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della regione Lombardia.