"Ristori per lo sc"', "Non sei al governo?" Così la Meloni zittisce Zingaretti

Sulla questione impianti sciistici, tema che continua a creare fortissima tensione all'interno del nuovo governo, è infine voluto intervenire anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti, il quale, nel corso della giornata di ieri, ha così commentato sul proprio account Twitter: "Il danno per l’economia dello #sci e della #montagna è davvero immenso. Il governo si adoperi subito per indennizzi e ristori a chi è stato colpito. Questa è la priorità assoluta” .

Insomma, anche il capo dei dem invoca aiuti per tutti coloro che si trovano a dover fare i conti con le decisioni prese dal ministro della Salute Roberto Speranza. Titolari di impianti sciistici e lavoratori del settore attendevano infatti con ansia da tempo il tanto agognato via libera previsto per il 15 di febbraio, ma dovranno invece aspettare fino al prossimo 5 di marzo. Un'autentica "mancanza di rispetto per i lavoratori della montagna" per il neo ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega), che si è scagliato contro il collega di Articolo Uno.

L'inaspettata lamentela di Zinga ha però subito suscitato la reazione della leader di Fratelli d'Italia, rimasta all'opposizione. “Il Governo si adoperi subito per indennizzi e ristori a chi è stato colpito” , ripete Giorgia Meloni, citando il presidente della Regione Lazio. “Zingaretti smemorato si appella a Zingaretti. Qualcuno gli ricordi che lui e il Pd sono al governo, come lo sono stati dall’inizio della pandemia. Chi vive e lavora in montagna non merita di essere preso in giro così” , attacca la presidente di FdI sulla propria pagina Facebook.

Della stessa opinione di Giorgia Meloni anche parecchi utenti, che hanno risposto al tweet del segretario dem con pesantissime critiche. “Il governo... Tu invece 'ndo stai?!" , gli domanda infatti un internauta. E ancora: "Guarda che non ti vota nessuno sopra i 1000 metri..." . "Va bene gli indennizzi, sono giustamente da elargire a chi ha subito danni per la chiusura delle piste. Ma a noi, elettori del pd, chi ci indennizza per l’ulcera che ci avete fatto venire quando avete deciso di andare al Governo con la Lega e Fi?" , protesta un utente. "Ma mi scusi... lei è al governo o ci siamo persi qualcosa?" , attacca ancora un altro follower. "Ci risiamo. Ripeta con me: 'Io sono al governo, io sono al governo...'. Si applichi" . Commenti ironici nei confronti del leader del Pd anche sotto il post della Meloni. "Che poi, oltre ad essere il segretario del partito al governo, è pure governatore della sua regione che non mi sembra navighi in buone acque. Ma forse ha scordato pure questo" , commenta sarcasticamente qualcuno.