Scoppia la guerra del cashback. E Dibba infilza i 5 Stelle

La sospensione del Cashback, in previsione a partire dal prossimo 1° luglio, continua ad agitare il mondo della politica italiana, che si divide tra chi ritiene sia stato giusto finalmente silurare la misura tanto cara a Giuseppi e chi parla invece di un grave errore a cui porre immediatamente rimedio.

Fatto sta che, in assenza di specifiche manovre, il termine ultimo utile per accumulare crediti sarà il prossimo 30 giugno, ovvero il giorno conclusivo del primo semestre del 2021. La cabina di regia a Palazzo Chigi ha infatti deciso di mettere in ghiaccio il provvedimento per 6 mesi (quindi fino alla fine dell'anno), in attesa di una decisione definitiva, anche se al momento il governo sembra più incline ad un no che ad un sì.

Lo stop al cashback

Tra i commenti più entusiastici quello di Anna Maria Bernini, da sempre in prima fila nella lotta al provvedimento di Giuseppi: "La sospensione del Cashback nel secondo semestre dell'anno è una decisione di buonsenso che farà risparmiare più di mezzo miliardo alle casse dello Stato, e il nostro auspicio è che si tratti di uno stop definitivo, perché si tratta di una misura demagogica i cui costi hanno ampiamente superato i benefici" , ha dichiarato in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia. " E pensare che il governo Conte lo aveva perfino inserito nel Pnrr nonostante la Banca centrale europea, oltre che le associazioni dei commercianti, avesse espresso critiche molto circostanziate a un provvedimento che ha innescato tra l'altro la corsa di migliaia di furbetti intenti a frazionare lo stesso pagamento in più operazioni per avere diritto al maxi rimborso finale" , ha aggiunto Bernini in conclusione. "Col super premio di fine giugno calerà dunque il sipario sul Cashback, ed è il finale che Forza Italia auspicava da tempo" .

Anche il Codacons ha espresso soddisfazione per lo stop di una misura che "non ha mai convinto pienamente i consumatori e che finora non è decollata, come dimostrano i numeri sulle adesioni da parte degli italiani. Oggi solo il 14,8% dei cittadini, circa 8,9 milioni di persone, ha aderito al programma che prevede il rimborso delle spese effettuate con pagamenti elettronici" , si legge nella nota ufficiale dell'Associazione. "Alla base dello scarso successo della misura una procedura troppo macchinosa e problemi tecnici che, specie in occasione dell'extra Cashback di Natale, hanno disincentivato i consumatori" .

Anche i mancati rimborsi sono stati un grosso problema, secondo Codacons, a causa di "transazioni non riconosciute dal sistema, o dell'ostruzionismo di molti esercenti che, ancora oggi, non permettono ai propri clienti di utilizzare il Pos e spingono i cittadini ad utilizzare il contante. Ci aspettiamo ora dal Governo Draghi" , prosegue il comunicaro, "interventi per combattere efficacemente l'evasione fiscale e per incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici azzerando costi e commissioni per esercenti e consumatori, e sanzionando pesantemente chi non consente agli utenti di pagare con carte di credito e bancomat" .

La guerra nel M5s

Tra i più accaniti sostenitori del Cashback, al contrario, regna un forte pessimismo. La richiesta è quella di fare un passo indietro e di riattivare al più presto la manovra di Giuseppi. Tra i grillini, com'era ovvio attendersi, si sono registrate le reazioni più forti allo stop, con parole di condanna della scelta effettuata dal governo, di cui gli stessi, è bene ricordare, fanno parte, detenendo peraltro una chiara maggioranza parlamentare.

L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha scelto invece Facebook per lamentarsi della decisione dell'esecutivo: una scelta che "non solo costituisce un errore, ma è anche un pessimo messaggio per i cittadini". Tra i commenti al post della ex collega di partito anche quello di Alessandro Di Battista: "Che diavolo ci state a fare Lucia?", domanda polemicamente l'ex grillino per stimolare una reazione del Movimento.

"La sospensione del cashback è un errore, l'ho detto e ripetuto ieri in cabina di regia. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione" , ha "cinguettato" stamani il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli (M5S).

"Il cashback ha obbligato i negozianti 'furbetti' a mettere il Pos, ha aiutato gli anziani ad attivare lo Spid e una carta alla Posta" , rivendica sempre su Twitter il deputato grillino Carla Ruocco. "Inoltre ha sostenuto i nostri giovani. Con il Governo Conte, anche con il cashback, investimmo nel futuro e nella digitalizzazione. Eliminarlo è folle!" , conclude il presidente della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.

Il Pd si schiera con il M5s

"Non condivido la scelta di sospendere il cashback per il prossimo semestre", spiega ad AdnKronos Michele Bordo (Pd). "Una cosa è correggere ciò che non ha funzionato del meccanismo, altra cosa è sospenderlo. Il cashback ha consentito in questi mesi un maggiore utilizzo della moneta elettronica, un migliore tracciamento dei pagamenti, la riduzione del nero e dell'evasione fiscale. Per tutte queste ragioni, è un errore tornare indietro. Spero", conclude il deputato dem, "che ci sia spazio per rivedere la decisione assunta ieri dalla cabina di regia riunitasi a Palazzo Chigi".