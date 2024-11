Se anche comprare è una forma d'arte

Ascolta ora 00:00 00:00

Maurizio Cattelan aveva già appiccicato al muro il suo gallerista, e adesso ci sorprendiamo se lo ha rifatto con una banana? Il gallerista era Massimo De Carlo, l'opera si intitolava A perfect day, fu realizzata nel 1999 ed era in realtà una performance, al termine della quale pare che De Carlo fosse finito al pronto soccorso. La banana appiccicata al muro invece s'intitola Comedian, la somiglianza con la performance del gallerista sta anche nel sistema usato per attaccarla, e cioè un nastro adesivo grigio-argento, ma in questo caso si tratta di un'opera vera e propria, multipla, realizzata in tre copie. Tanto che dopo la sua prima apparizione (Art Basel Miami, 2019) la copia 2 è stata aggiudicata da Sotheby's a sei milioni e duecentoquarantamila dollari, sfondando il muro della stima. Milioni di dollari per una banana attaccata al muro con lo scotch? La sorpresa, il ribaltamento del senso comune, sta qui, seguito dalla solita domanda: ma questa sarebbe arte? Intanto, pensiamo che nel prezzo è compresa una banana che vi potete anche mangiare, quindi un po' si rientra dalla spesa, no? Scherzi a parte, questo significa che l'opera acquistata è in realtà l'idea, sotto forma di progetto scritto e firmato dall'artista, non il nastro e il frutto (deperibile) in sé. Il progetto stabilisce le dimensioni e la tipologia del pezzo di nastro adesivo, l'altezza della banana dal pavimento, i gradi dell'angolo che la striscia di nastro deve formare con l'orizzontale. La banana la sceglierà il proprietario dal fruttivendolo, se e quando vorrà esporla in casa propria. Assurdo? Opere che constano del solo progetto, che poi si può o meno realizzare, non sono certo una novità, negli anni 60 Joseph Kosuth, il collettivo Art&Language, gli artisti concettuali facevano proprio questo. Ma la banana al muro è bella? Certo che no. Ma è arte? Eh sì. Cattelan spiega: «Per me, Comedian non è uno scherzo, ma un commento sincero e una riflessione su ciò a cui diamo valore. Nelle fiere dedicate all'arte, è il business a comandare. E dentro a una fiera io posso vendere una banana come altri vendono i loro dipinti».

L'opera è l'idea, e l'artista Cattelan, sfrontato guastatore, l'ha pensata. Già, ma alla fine la banana sul muro li vale o no questi sei milioni di dollari? Certo che sì, se qualcuno li ha pagati. Gli affari sono affari. E fare affari può anche essere un'irriverente forma d'arte.