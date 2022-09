"Non ci rappresenta". La Boldrini cacciata dalla piazza delle femministe

" Vada via da questa piazza! ". Superata a sinistra e contestata dalle femministe. Accusata di non difendere abbastanza le donne. Per Laura Boldrini, il colmo. Fuori dalle stanze della politica, la deputata Pd ha trovato qualcuno (anzi, qualcuna) che si dichiarava più progressista di lei ed è scattato il parapiglia. Ieri sera l'ex presidente della Camera è stata criticata da alcune attiviste nell'ambito di una manifestazione convocata a Roma per ribadire la necessità del diritto all'aborto. Avvicinata da alcune studentesse, la Boldrini è stata rimproverata per essere distante dalle vere istanze dei manifestanti.

Boldrini contestata

In un surreale faccia a faccia catturato dalle telecamere, l'esponente dem paladina dei diritti si è ritrovata al centro di un fuoco incrociato. A incalzarla, alcune giovanissime donne che le contestavano i tagli alla sanità operati dai governi di sinistra. Nel serrato confronto, proprio rispondendo alle critiche, la Boldrini ha a un tratto esclamato: " Io rappresento dei principi e dei valori ". Secca la replica delle attiviste: " I vostri principi e valori sono per i ricchi, perché non nelle periferie non abbiamo servizi. Andatevene subito da questa piazza, perché non rappresentate le nostre rivendicazioni! Qua le donne non hanno diritto all'aborto accessibile e gratuito anche per colpa sua ".

L'ex presidente della Camera non si è però sottratta dal confronto e il paradossale braccio di ferro a sinistra è proseguito. " Il diritto all'aborto voi ce l'avete perché in Parlamento ci sono delle donne che l'hanno voluto ", ha proseguito la Boldrini, cercando di placare le giovani femministe. E loro: " È una grandissima caz*ata. Sa perché non siamo unite? Perché c'è una differenza... A lei delle persone che stanno nelle case popolari non gliene frega niente, a me sì ". Il botta e risposta è quindi proseguito con un'escalation finale. " Noi siamo l'unico partito che difende questa legge ", ha esclamato la deputata dem. Replica: " A noi non è sembrato ". Messa con le spalle al muro, la Boldrini a quel punto si è allontanata ammonendo le contestatrici. " Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia... ".

La manifestazione di piazza era stata convocata per attaccare la nuova maggioranza post-elettorale e in particolare il partito di Giorgia Meloni, erroneamente accusati di compromettere il diritto all'aborto. In un cortocircuito progressista e femminista, però, a ritrovarsi sotto attacco è stata pure la Boldrini. " La abbiamo allontanata perché non è ben accetta in una piazza per i diritti delle donne ", si legge in una nota firmata da Giulia Calò, studentessa di Potere al Popolo che aveva dato vita alla contestazione.