Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Referendum Giustizia

Se passa il Sì per l'Anm sarà l'anno zero

Carlo Nordio, in più sedi e interviste, ha parlato di probabili "trattative" con la magistratura nella fase attuativa della riforma: ed è logico chiedersi, quindi, chi sarà il suo interlocutore

Se passa il Sì per l'Anm sarà l'anno zero
00:00 00:00

L'Associazione nazionale magistrati (Anm) se passerà il referendum dovrà sciogliersi o dividersi o comunque rifondarsi completamente: è il grande "non detto" della riforma Nordio che nessuno scrive o dice, a parte noi. Eppure è un fatto: l'Anm, da quanto appreso, ne discute solo a porte chiuse e, una volta aperte, si limita a parlare d'altro; ma lo scioglimento è indubbio, e non basterà fare una piccola modifica allo Statuto: perché lo Statuto dell'Anm, l'attuale, all'art. 1 definisce l'associazione come composta da "tutti i magistrati ordinari appartenenti all'ordine giudiziario italiano", un presupposto che viene meno per legge costituzionale (previo conferma referendaria) perché l'ordine della magistratura non sarà più unitario e non sarà più uno solo, come ben spiega il nuovo articolo 104 della Carta: "La magistratura si articola in due ordini, quello giudicante e quello requirente". Ne consegue che un solo sindacato (l'Anm) non potrà più rappresentare due ordini distinti; dovrà scindersi, trasformarsi in una federazione di sigle autonome (come la Cgil, per dire) o più facilmente rifondarsi da zero. Giuridicamente, infatti, non è nemmeno concepibile che un solo soggetto continui a rappresentare due categorie appartenenti a due ordini separati che hanno reclutamenti e carriere diversi. La Cgil, proseguendo il parallelo, difende più categorie perché è una confederazione di soggetti sindacali autonomi ciascuno col proprio statuto, contratto collettivo e soggettività distinta: non è, come è l'Anm, un sindacato unico che firma contratti per tutti. Carlo Nordio, in più sedi e interviste, ha parlato di probabili "trattative" con la magistratura nella fase attuativa della riforma: ed è logico chiedersi, quindi, chi sarà il suo interlocutore, visto che l'Anm non potrà più rappresentare le due magistrature, i due ordini.

La transizione durerà al massimo un anno (come previsto dall'articolo 8 della stessa Riforma) ed è possibile che l'Associazione sopravviva di fatto, ma non di diritto, per un tempo imitato. Ma poi perderà ogni legittimazione.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica