"Se lo scordano...". Così Di Battista smonta Conte in tv

La nuova avventura di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle di certo non rappresenta un percorso privo di insidie. Gli ostacoli che l'ex presidente del Consiglio ha incontrato in queste settimane sono già molte e a breve arriverà il primo riscontro della sua era: l'ombra di un flop alle elezioni Amministrative di ottobre preoccupa e non poco l'ambiente grillino, che ha perso per strada gli elettori appartenenti a quell'animo ribelle e battagliero che nel 2018 ha fatto toccare al M5S quota 33%. L'addio di Alessandro Di Battista ha certamente avuto effetti negativi in termini elettorali: ecco perché l'ex premier punta a farlo tornare nella galassia pentastellata in tempi brevi.

Dibba avverte Conte

Dunque l'intenzione del Movimento pare essere quella di accogliere a braccia aperte lo storico attivista giallo che ha deciso di tirarsi fuori in seguito all'appoggio dato dal M5S al governo guidato da Mario Draghi. Non è certamente stata l'unica motivazione ad aver spinto Dibba a questa decisione. La sua linea rimane la stessa: sono disposto a valutare un ritorno nel gruppo grillino, ma l'uscita dall'esecutivo rappresenta una condizione assolutamente imprescindibile.

Non a caso Di Battista lo ha ripetuto a chiare lettere proprio di recente: intervistato da Quarta Repubblica su Rete 4, l'ex parlamentare ha parlato di un eventuale riaccasamento tra i pentastellati e ha messo subito le mani avanti. Una sorta di avvertimento rispetto a ciò che potrebbe accadere prossimamente: " Non è che escono due mesi prima delle elezioni del 2023 e pensano che arriva Di Battista a prendere qualche voto e fare campagna elettorale. Se lo scordano ".

Il rapporto Dibba-Conte

Nel frattempo gli ex 5S cercano il colpo grosso: ottenere la benedizione di Di Battista facendo scacco a Giuseppe Conte, che non è ancora riuscito a compattare il mondo grillino. In tal senso andrebbero, scrive Stefano Iannaccone su ilGiornale.it, i dialoghi tra Dibba e L'Alternativa c'è (componente parlamentare partorita dopo l'esclusione di deputati e senatori M5S per non aver votato la fiducia al governo Draghi).