"Sei un ciarlatano, devi dimetterti". Bufera su Kennedy Jr. al Senato Usa

Richiesta di dimissioni da parte degli avversari politici e l'accusa di essere un "ciarlatano", che "confonde le malattie croniche con la necessità dei vaccini" (parola della senatrice dem Maria Cantwell. Alta tensione al Senato americano durante l'audizione del Segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr davanti alla Commissione Finanze. L'appuntamento è arrivato dopo che il ministro ha licenziato Susan Monarez, la direttrice dei Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), già la seconda a essere scelta per guidare i Centri, dopo che la donna si è rifiutata di mettere in pratica le indicazioni dell'amministrazione in merito alla politica vaccinale e alla gestione dell'agenzia.

Per la prima volta, il ministro ha risposto alle domande dei senatori da maggio, quando ha difeso i massicci tagli al suo Dipartimento. Nel frattempo nella sanità americana ci sono stati diversi cambiamenti: una settimana fa, la Food and Drug Administration ha significativamente ridotto l'accesso al vaccino contro il Covid, la direttrice dei Cdc è stata silurata e altri quattro alti funzionari dell'Agenzia si sono dimessi, mentre California, Oregon e Washington hanno annunciato l'intenzione di formare una "alleanza sanitaria" per sfidare Kennedy e la Florida diventerà il primo Stato degli Usa ad abolire tutti gli obblighi di vaccino, compresi quelli per i bambini in età scolastica. Poco prima dell'inizio dell'audizione, dodici componenti democratici della Commissione e il senatore indipendente Bernie Sanders hanno chiesto le dimissioni di Kennedy. Un messaggio ribadito anche dal capogruppo democratico Ron Wyden, che nel suo intervento ha accusato il segretario di "promuovere teorie del complotto" e di "mettere in pericolo ogni giorno la salute dei bambini"

Kennedy, che mercoledì sera ha pubblicato un messaggio in cui ribadisce di voler "ricostruire" i Centri, ha difeso il suo approccio durante l'intervento di apertura davanti alla commissione. "Queste modifiche erano assolutamente necessarie per ripristinare il ruolo dell'agenzia nel campo della salute pubblica".

Il segretario ha anche criticato la risposta dei Centri alla pandemia di Covid-19, affermando che ad andarsene dai Cdc saranno "coloro che hanno messo le mascherine ai nostri bambini e chiuso le nostre scuole". Il Segretario è stato interrotto da un contestatore che lo ha accusato di "stare uccidendo milioni di persone", prima di essere scortato fuori.