Selfie e folla al funerale della nonna. L'ira di Ultimo contro i fan: "Fate schifo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe voluto che scomparissero tutti. Anche se ci ha messo una vita per riunirli, anche se, in altre circostanze, sono stati la sua soddisfazione più grande. Se Ultimo è tutt'altro che ultimo è anche grazie a loro: ai suoi fan. E lui lo sa benissimo. Ma quando lunedì è morta la sua nonna Gina, che aveva novantasei anni, che tante volte è apparsa nei suoi video social, che per tutta la vita lo ha nutrito di affetto e lasagne e carezze fino a farlo grande e a renderlo chi è oggi, l'invadenza e l'indelicatezza dei suoi ammiratori gli sono sembrate insopportabili.

Il popolo virtuale di Ultimo non è stato capace di fare un passo indietro fino alla discrezione, fino a riconoscere la sacralità di un momento di vita (e di morte) reale. Durante il funerale della donna a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, (e anche prima, fuori dalla clinica dov'era ricoverata) gli ammiratori di Ultimo hanno provato a scattare fotografie perfino alla bara che usciva dalla chiesa. «Vi siete comportati come degli animali» è stato il commento di una fan del cantante. «Giorni di preghiera e di riflessione della famiglia Moriconi (il cognome all'anagrafe dell'artista) sono stati rovinati dal comportamento dei fan che hanno oltrepassato il limite» ha aggiutno. L'ultimo video registrato insieme al nipote nonna Gina lo aveva girato il 26 giugno. Nel filmato la donna invitava i fan di Ultimo ad acquistare i biglietti dei due live a San Siro e all'Olimpico il prossimo anno: «Biglietti fuori! Biglietti fuori! Andateli a prendere». Due mesi prima, invece, il 19 aprile, nonna Gina aveva annunciato l'uscita del singolo Altrove e parlando del nuovo brano scherzava con il nipote: «Senti ma... che significa Altrove?». Sono proprio le note che Ultimo ha usato su TikTok per salutare la sua nonna: una serie di immagini di loro due assieme e le parole della sua canzone.

La tavola apparecchiata con il servizio buono, la loro dimestichezza, gli occhi lucidi di lei a raccontare con orgoglio quel nipote che, modernissimo, ha trovato il modo per tenersela accanto, nel suo mondo, al suo fianco. Per tutto ciò che lei è stata nella sua vita: una nonna, un'amica, lo sguardo in cui specchiarsi per capire davvero dov'era arrivato. Per lei che, insomma, è stata un sacco di cose e che ora è, appunto, Altrove.