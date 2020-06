La senatrice Riccardi, da candidata sindaca M5S alla Lega

“Sono arrivata a questa scelta dopo averci riflettuto a lungo, non è stato semplice ma era diventato impossibile portare avanti idee e progetti per i quali avevo deciso di far parte del Movimento 5 Stelle” . Così la senatrice Alessandra Riccardi ha motivato la sua adesione al gruppo della Lega.

Riccardi, avvocato milanese, classe 1974, raggiunge nel Carroccio gli ex pentastellati Stefano Lucidi, Ugo Grassi e Francesco Urraro che avevano già fatto la sua stessa scelta negli scorsi mesi. Come ha ricordato lei stessa nel post in cui ha annunciato il suo passaggio alla Lega, era entrata in contrasto col M5S in occasione del voto sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Open Arms lo scorso 26 maggio. “Anche qui a mio avviso sussisteva, come nel caso della Diciotti, l'azione di governo nel perseguimento della politica dei flussi migratori. E anche sul caso Gregoretti ero uscita dall'aula, non condividendo la posizione del mio gruppo a favore del processo”, ha ricordato l’ormai la senatrice che vanta una lunga militanza dentro il M5S. Nel 2013 Riccardi si candida a sindaco di Cinisello Balsamo, all’epoca ancora una delle poche roccaforti della sinistra lombarda, ottenendo il 13,5% dei consensi. Nel 2018, invece, viene eletta in Senato nella circoscrizione Lombardia 05 con il listino proporzionale del M5S ed entra a far parte non solo della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ma anche della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Solo pochi giorni fa aveva espresso la sua soddisfazione per l’arresto per corruzione dell’ex sindaca Pd Siria Trezzi, ora delegata alla mobilità in Città Metropolitana. “Durante il mandato da consigliera comunale a Cinisello Balsamo, avevo già, insieme al gruppo consiliare del Movimento 5 stelle Cinisello Balsamo, espresso forte preoccupazione rispetto ad alcune parti del Piano di governo del #territorio”, aveva ricordato la senatrice che concludeva così il suo post: “Attenderemo che la magistratura termini il suo lavoro, consapevoli comunque della forte attenzione che la #politica deve prestare nella definizione del Pgt”. Agli inizi del mese di maggio, invece, aveva espresso sui social la sua vicinanza all’attuale sindaco di Cinisello Balsamo, il leghista Giacomo Ghilardi, per essere stata “vittima di insulti e #minacce sui social a seguito dell’ultima operazione di lotta allo spaccio in città”. Oggi Matteo Salvini e Massimiliano Romeo, capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, si sono detti “molto contenti di accoglierla a casa nostra”. “Siamo certi che faremo un percorso insieme per dare soluzioni e risposte agli italiani in questo momento particolarmente faticoso", hanno concluso Salvini e Romeo.