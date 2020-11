"Pensa a tuoi problemi". Così Fontana smonta gli attacchi di Ricciardi

Il governo inizia a muovere i primi passi in vista del possibile imminente arrivo del vaccino anti-Coronavirus. Recentemente la Pfizer ha annunciato l'efficacia al 90% dell'antidoto, frutto del matrimonio tra la Big Pharma americana e la biotech tedesca BioNTechche. I giallorossi dovranno farsi trovare preparati e perciò starebbero per affidarsi nuovamente a Domenico Arcuri, nonostante i flop su mascherine e banchi a rotelle. Il commissario dovrà occuparsi della distribuzione (dalla gestione delle scorte alla conservazione) e della spedizione, affinché tutto " sia efficiente e avvenga in piena sicurezza ". Si tratta dell'ennesimo disastro annunciato? Probabilmente sì. Intanto però c'è chi non perde tempo per attaccare Attilio Fontana e la sua Giunta regionale.

Franco Locatelli del Consiglio superiore di sanità ha annunciato che sono già iniziate le fasi di studio preliminari su tutte le problematiche e sulle possibili soluzioni per far sì che il vaccino venga distribuito senza eccessive complicazioni. Tuttavia Walter Ricciardi ha lanciato un allarme sulla Lombardia: " Rischia di non avere i vaccini. Si è mossa tardissimo. Ha fatto 9 gare, l'ultima a ottobre, quando la Gran Bretagna i vaccini li ha comprati nel dicembre del 2019 ". La replica del governatore leghista è stata immediata: " Dovrebbe conoscere bene i fatti prima di fare queste affermazioni ". Infatti - consapevoli del fatto " che ci sarebbe stata una platea più ampia di richieste " - è stato acquistato l'80% in più di vaccini rispetto allo scorso anno, con 800mila dosi già distribuite. " I vaccini per le fasce protette ci sono ", ha assicurato.

"Pensi ai suoi problemi"

Incalzato ancora sulle parole pronunciate dal consulente del Ministero della Salute, Fontana lo ha definito " un tecnico " e quindi lo ha invitato a occuparsi " dei suoi problemi e non dei nostri ". Ciò che conta è che i vaccini ci siano, " sia che uno li compri prima o che li compri dopo ". " Non credo che siano migliori quelli comprati prima rispetto a quelli dopo ", è l'osservazione del presidente della Regione Lombardia.