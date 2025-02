Del Sette commissario Aci. Sticchi Damiani sconfitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il generale Tullio Del Sette (in foto) è il nuovo Commissario Straordinario dell'Aci. Il decreto di nomina, firmato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi e controfirmato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, assegna a Del Sette «poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione» con l'obiettivo di garantire la continuità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e degli organi collegiali. L'assemblea per la nomina dei nuovi vertici è fissata per il 9 luglio in prima e il 10 luglio in seconda convocazione.

L'insediamento dell'ex comandante generale dei Carabinieri arriva dopo l'annullamento della quarta elezione di Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Aci, avvenuta lo scorso ottobre e dichiarata illegittima dal governo in quanto in violazione della legge che limita a due le conferme alla guida di un ente pubblico. Sticchi Damiani aveva presentato ricorso d'urgenza al Tar del Lazio contro la Presidenza del Consiglio, tuttavia, il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di sospensiva, escludendo che «le ragioni di lamentato pregiudizio per l'interesse dell'ente assumano carattere di documentata irreparabilità».

Le candidature per il rinnovo della presidenza e del consiglio Aci dovranno essere presentate entro il 31 marzo. Tra i profili più accreditati figurano quelli di Geronimo La Russa, presidente dell'Aci Milano, e di Giuseppina Fusco, direttrice dell'Aci di Roma, ma non sono esclusi outsider.

Le priorità dell'Automobile Club, in qualità di federazione sportiva riconosciuta dalla Fia, sono ben definite. In primo luogo, garantire la permanenza dei Gran Premi di Formula 1 a Monza e Imola, oltre al rinnovo del Rally di Sardegna nel campionato Wrc.

Del Sette, con la sua esperienza da comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e capo di gabinetto del ministro della Difesa, avrà il compito di traghettare l'ente verso un nuovo corso, mantenendo alta l'attenzione sulle sfide sportive e gestionali che attendono l'Aci nei prossimi mesi.