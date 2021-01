"Si apre e si chiude con noi..." Conte affondato con una frase

Si mostrava tranquillo Matteo Renzi, quando gli venivano presentati i risultati del voto di fiducia al governo Conte alla Camera e poi in Senato. Ed a chi tentava di metterlo all'angolo, parlando già di scommessa persa, l'ex sindaco di Firenze rispondeva con un sorriso sornione. Giuseppi ha intascato la maggioranza, è vero, ma i numeri raccimolati sono striminziti e con essi è davvero impensabile riuscire a governare. Prova di ciò sono stati i disperati tentativi del premier di stringere alleanze fino all'ultimo minuto per cercare di dare ossigeno al suo moribondo esecutivo, un'operazione che lo stesso leader di Italia Viva non ha esitato a definire un vero e proprio calciomercato di parlamentari. Ed alla fine lo stato delle cose, con Conte costretto a dare le dimissioni, sembra aver dato ragione a Renzi. Proprio lui, rassicurando i suoi uomini, aveva detto nei giorni scorsi, come riportato da Huffingtonpost: "L’operazione responsabili è fallita". E ancora: "Lasciamoli decantare per due o tre giorni".

Troppa la paura di tornare alle urne. Se Giuseppi e Co. intendono restare al proprio posto, l'unica opzione rimasta è mettere da parte l'orgoglio ferito (il Pd si è già ammorbidito in tal senso) e tornare a bussare alle porte di Italia Viva. Ed è questa consapevolezza che infonde nuovo buonumore ai renziani. "Tutto si può dire tranne che Matteo non sappia far politica!" , è stato il commento di una deputata di Iv, riportato da La Nazione. "Voi tutti pensavate che Matteo fosse finito in un angolo, isolato, e invece ha fatto ancora una volta la mossa del cavallo e ha vinto! Perché Matteo non gioca a poker, ma a scacchi!" , ha affermato un altro degli uomini di Renzi, bacchettando i giornalisti.