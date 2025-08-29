Si difende urlando con ascia e coltello. A 14 anni diventa star (ma col giallo)

Per molti un'eroina dei social, per altri una giovane in odore di delinquenza. È una ragazza di 14 anni che, in un video diventato virale in Scozia e nel Regno Unito, imbraccia un coltellaccio e una piccola ascia. La ragazza è arrabbiata e si rivolge a chi la sta riprendendo con il cellulare. Probabilmente si tratta di uno straniero che aveva provato a molestare la sorella più piccola. Ma la polizia scozzese avrebbe incriminato la giovane e non avrebbe preso invece nessun provvedimento nei confronti degli uomini.

Una storia piena di lati oscuri quella che arriva da Dundee, una città scozzese. Sabato scorso qualcuno chiama la sede della polizia di Lochee, un sobborgo di Dundee. Segnala la presenza di "una ragazza con un'arma da taglio in St Ann Lane". Gli agenti intervengono e incriminano la ragazza. "Sarà segnalata alle autorità competenti". Nelle stesse ore inizia a circolare un video destinato a diventare virale, con almeno 40 milioni di visualizzazioni. Si vedono due ragazzine urlare contro un uomo che le sta filmando e che non ha un accento britannico. Alle spalle passa un autobus del servizio urbano di Dundee. "Non toccateci, cazzo", urla una delle due ragazze mentre l'altra a un certo punto esibisce un grosso coltello e una piccola ascia.

Con il passare delle ore emergono però nuovi dettagli che rendono la storia ambigua. Davvero chi sta riprendendo starebbe molestando le ragazze? E perché riprenderebbe la scena? E dove avrebbe preso le armi la ragazzina? Un altro utente di X parla di un alterco tra la ragazzina e un'altra giovane. La polizia di Dundee si limita ad assicurare che "non ci sono stati adulti arrestati o incriminati".

Quello che è certo è che l'opinione pubblica britannica ha fatto della ragazzina armata un'eroina. Ribattezzata "Sophie di Dundee", è la protagonista di molti meme realizzati dall'intelligenza artificiale che la dipingono come una eroina che difende la sorella più piccola dagli assalti degli immigrati. Alla beatificazione molto ha contribuisce Elon Musk, che su X commenta nel suo stile la vicenda: "Iniziamo a condannare i servi e i collaboratori in posizioni di autorità in Gran Bretagna che hanno favorito l'epidemia di stupri ai danni del loro stesso popolo o hanno chiuso un occhio sulle loro responsabilità".

La vicenda si inserisce nel clima di esasperazione di molta parte dell'opinione pubblica britannica per quella che viene percepita come

un'"invasione di migranti", a sua volta canalizzata e strumentalizzata dal partito conservatore e anti-migranti Reform UK, che attacca quotidianamente il governo di Keir Starmer e a questa strategia deve la sua prepotente ascesa.