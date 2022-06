"Si pone fuori dal M5s". La Todde "spara" su Luigi Di Maio

La rivelazione della bozza di risoluzione del Movimento 5 stelle ha aperto un ulteriore fronte di rottura all'interno del M5s. Il primo attacco diretto è arrivato proprio da Luigi Di Maio: " Ho letto in queste ore che c'è una parte dei senatori della forza politica cui appartengo che avrebbe proposto una bozza di testo da inserire nella risoluzione, che di fatto ci disallinea dall'Alleanza Nato e ci disallinea dall'Ue ". Parole che hanno creato ulteriore tensione all'interno del partito guidato da Giuseppe Conte.

L'affondo di Di Maio contro il suo partito è stato totale: " Se è un'Alleanza difensiva e ci siamo tutti quanti dentro, lavoriamo tutti quanti insieme per una soluzione pacifica. Non è che ci sganciamo e cominciamo a fare cose che magari possono essere utilizzate dalla propaganda russa per dire che l'Italia sta un po' di più con la Russia che con la Nato: questo non ce lo possiamo permettere ". Ma alle sue parole sono seguite a stretto giro quelle di un altro esponente governativo, Alessandra Todde, viceministro allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5S.

" Chiunque dica che noi facciamo una politica che non è all'interno del contesto europeo e della Nato, che è anti-atlantica, non lo sta dicendo in buona fede. In realtà stiamo semplicemente ponendo al governo dei temi democratici e necessari in una dialettica politica ", ha tuonato il viceministro, in riferimento alla critica mossa da Di Maio sulla bozza di risoluzione. Ma il punto di vista di Alessandra Todde non incontra nemmeno quello di Laura Castelli, viceministro dell'Economia: " Io di sicuro non voterei una risoluzione, qualora presentata dal mio gruppo, in cui si chiede di non inviare armi all'Ucraina. Un punto che va fuori dalla collocazione storica dell'Italia ".