"Ecco cosa farei a Palazzo Chigi". Giorgia Meloni si racconta in vista del voto

A meno di un mese dal voto, Giorgia Meloni è stata intervistata dal settimanale Chi. Al momento, il suo partito è in vantaggio in tutti i sondaggi e, a meno che non cambi qualcosa da qui al 25 settembre, lei è in corsa per diventare la prima donna premier della storia italiana. " I sondaggi ci danno al 24%: siamo più in alto di tutti perché siamo i più seri. Se mi sento pronta a diventare la prima donna premier in Italia? Mi sono sentita spesso inadeguata, a dire la verità, e a volte tutto mi sembra più grande di me ", ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia, che tuttavia sta lavorando in queste settimane per farsi trovare pronta all'appuntamento con la storia.

" Sono un soldato, io, una combattente. Combatto e sono sicura che la gente ci seguirà. Verrà a votare ", ha sottolineato Giorgia Meloni, mettendo ancora una volta l'accento sul fatto che l'astensionismo sia il più grande alleato della sinistra, ormai da troppo tempo. Nel caso in cui la leader di Fratelli d'Italia dovesse riuscire nell'intento di andare a Palazzo Chigi, anche la sua vita privata verrà inevitabilmente modificata. L'incarico da presidente del Consiglio prevede numerosi impegni istituzionali e un lavoro enorme a Palazzo, ma Giorgia Meloni è sicura di riuscire a conciliare alla perfezione quel ruolo con quello di mamma, così come fanno tante altre donne che ricoprono incarichi di potere, dimostrandosi molti più femminista di molte femministe di facciata: " Se diventerò premier, non rinuncerò a nulla di ciò che riguarda mia figlia Ginevra, che ha 6 anni. Le donne si organizzano sempre. Basta guardare Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha sette figli, o Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, che sta crescendo quattro maschi ".