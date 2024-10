Guardia di Finanza, un Toscano dedicato

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Toscano prepara una fine d'anno scoppiettante. Parliamo delle Manifatture Sigaro Toscano, che nei prossimi due mesi ha in programma cinque lanci di nuovi prodotti.

A dare il via alla carrellata di proposte è un'edizione speciale del sigaro Toscano Classico, che cambia veste: grazie a una collaborazione con la Guardia di Finanza, che quest'anno celebra i suoi 250 anni, dal 1 ottobre è in vendita una edizione limitata ispirata al Grifone, animale mitologico ed elemento centrale dello stemma araldico del Corpo militare posto a tutela delle casse dello Stato. Un omaggio per commemorare l'anniversario delle Fiamme Gialle, grande eccellenza del Paese, con cinque confezioni diverse (in foto) che raffigurano sul retro altrettante uniformi storiche della Guardia di Finanza, e sul fronte il Grifone stilizzato, espressione di forza, coraggio e vigilanza.

In questi stessi giorni, per gli appassionati del Toscano, è poi in calendario il lancio di «Quadrilogia» con un multipack di quattro coppie di sigari premium, tutti fatti a mano da fascia selezionata italiana fermentata, dalle dimensioni diverse, incluso un inedito «Duecento» a pancia larga.

Poi, a metà ottobre uscirà «Vademecum», primo sigaro prodotto con la doppia stagionatura. Il 30 ottobre toccherà a «Terre», nuovo blend di tabacchi italiani, e l'11 novembre, ad «Attimi», un ammezzato, con un packaging speciale, diviso in tre scomparti: attimi da «gustare», da «vivere» e da «condividere».