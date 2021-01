Silvio Berlusconi celebra Forza Italia: "Sono stati 27 anni di passione, rifarei tutto"

In occasione del 27esimo anniversario della nascita di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha voluto ricordare com'è nata quella straordinaria avventura che continua ancora oggi. " Era il 26 gennaio 1994, quando abbandonai il lavoro che amavo, le aziende che avevo fondato e fatto crescere, per dare vita ad un'impresa diversa, ancora più grande e più importante. Un'impresa al servizio della libertà ", si legge sul profilo Facebook di Silvio Berlusconi.

Il Cavaliere poi prosegue: " Sono stati 27 anni di passione, nei quali abbiamo ottenuto grandi successi, risultati storici, ma abbiamo anche subito slealtà, calunnie, persecuzioni mediatiche e giudiziarie. Rifarei tutto, perché la cosa che conta di più, per me, è aver avuto l'onore di servire il mio Paese, il Paese che amo, come dissi allora e ripeto oggi ancora più forte. Ho avuto il privilegio di rappresentare l'Italia fra i grandi della terra, per 10 anni, e mi sono sentito ogni giorno orgoglioso di essere italiano ".

Silvio Berlusconi ricorda le difficoltà dell'inizio, quando Forza Italia " ha dovuto combattere ed ha saputo vincere una grande battaglia di libertà, per impedire ad una sinistra ancora post-comunista di conquistare il potere. Siamo rimasti coerenti con quella vocazione originaria. Forza Italia ha creato il bipolarismo ed ha consentito la nascita del centro-destra, lo schieramento che non esisterebbe senza di noi e del quale siamo e saremo sempre coerentemente parte essenziale ".

Ma Forza Italia " non è nata contro qualcuno o qualcosa, è nata per dare all'Italia, per la prima volta nella sua storia, una grande forza politica che facesse sintesi dei principi liberali, cristiani, europeisti, garantisti. Per 'proporre - come dissi allora - anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali' ".

Il presidente di Forza Italia si dice orgoglioso del passato di Forza Italia, che resta un bel ricordo utile per guardare al futuro: " Quegli obbiettivi e quei valori sono più attuali che mai, in questo momento difficile per l'Italia. Un momento nel quale ancora una volta il nostro ruolo, come dissi allora, è quello di 'unire, per dare finalmente all'Italia una maggioranza e un governo all'altezza delle esigenze più profondamente sentite' dagli italiani ".

L'anniversario della nascita di Forza Italia cade del giorno in cui il presidente del Consiglio ha rassegnato le sue dimissioni in un periodo di pandemia, ed è per questo che, continua Silvio Berluconi, " di fronte alla crisi politica di una maggioranza inadeguata e insufficiente, che si somma all'emergenza sanitaria e a quella economica, ho fatto appello ad un'unità sostanziale del Paese, da realizzare se possibile in questo Parlamento o, se non è possibile, chiamando gli italiani alle urne ".