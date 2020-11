Silvio Berlusconi: "Il teatrino politico offensivo Basta con queste meschinità"

Il passaggio di tre parlamentari di Forza Italia alla Lega, tra le quali Laura Ravetto considerata tra i fedelissimi di Silvio Berlusconi, è giunto dopo le polemiche e le accuse, poi parzialmente smentite, di inciucio rivolte al Cav da parte di Matteo Salvini. Al temine di una giornata concitata, Silvio Berlusconi è voluto intervenire in prima persona per calmare le acque e chiarire definitivamente quale sia la posizione di Forza Italia in questo momento.

L'ex premier è fermo nelle sue posizioni e non lascia spazio a interpretazioni: " Forza Italia non ha ovviamente alcuna intenzione di partecipare a maggioranze o governi con forze politiche incompatibili, ma sente il profondo dovere di assumersi le responsabilità verso la Nazione che derivano dal momento gravissimo che l'Italia sta attraversando, la peggiore crisi sanitaria ed economica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo non ha nulla a che fare con manovre di palazzo, con quello che spesso ho definito 'teatrino della politica'. Trovo offensivo non verso di noi, ma verso il paese che soffre, discutere di questo mentre tanti italiani rischiano di non potere essere curati, tanti altri italiani rischiano di perdere il lavoro, di chiudere l'azienda, di veder sfumare un'attività costruita in tanti anni di sacrifici, in molti casi addirittura di non sapere come sopravvivere ".

La decisione di aprire al confronto con il governo in carica da parte del Cav nasce dalla necessità e dalla volontà di dare un aiuto concreto alla ripartenza del Paese. " Solo degli irresponsabili in questa situazione perderebbero tempo in piccole manovre parlamentari. Noi non siamo irresponsabili e naturalmente non lo sono i nostri alleati. Quindi non ci presteremo a strumentalizzazioni mirate a creare equivoci e divisioni. Per questo vorrei che non si parlasse più di queste meschinità - e tantomeno di presunti scambi di favori ovviamente impossibili - e si parlasse invece di quello che stiamo provando a fare per salvare le imprese, per tagliare la burocrazia, per sospendere il pagamento delle tasse, per aiutare le famiglie e la scuola e naturalmente per potenziare con il Mes il sistema sanitario e retribuire meglio medici e infermieri ", scrive Silvio Berlusconi.

Il Cavaliere ha così risposto alle accuse, sottolineando le motivazioni che hanno spinto Forza Italia a cercare un dialogo con il governo: " Questo è il senso della nostra disponibilità a collaborare, nello spirito dei richiami del Capo dello Stato ad un'unità sostanziale della nazione. Forza Italia è unita su questa linea di responsabilità istituzionale e di chiarezza politica da cui chiaramente discende che mai parteciperemo ad un governo con forze politiche per noi totalmente incompatibili, che io stesso ho indicato da giorni e che è stata ribadita anche ieri in modo unanime dal comitato di presidenza ".

Nella sua lunga nota, Silvio Berlusconi ha voluto rivendicare il ruolo di Forza Italia nello scacchiere politico italiano e, soprattutto, all'interno dell'alleanza: " Leggo con stupore una serie di notizie e commenti giornalistici riferiti al ruolo di Forza Italia e a presunte divergenze con alcune forze politiche alleate. Ritengo quindi necessario ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, alcuni dati di fatto che dovrebbero essere per tutti evidenti. Forza Italia non è soltanto parte integrante del centro-destra: è il soggetto fondante del centro-destra, che esiste in Italia come possibile maggioranza di governo solo dopo e per effetto della mia discesa in campo nel 1994. Da allora Forza Italia non è mai venuta meno al suo ruolo e io personalmente ho sempre lavorato, accettando anche grandi sacrifici, per l'unità della coalizione ".