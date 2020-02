Il sindaco di Milano Sala chiude le scuole ma solo ieri non era d'accordo

Una brutta figura a colpi di clic. Imbarazzo generale. I social network diventano il centro del dibattito politico. E l’epidemia del virus cinese non aiuta. Anzi, tra paura e psicosi salgono i casi di vere e proprie schermaglie da tastiera. Ma andiamo con ordine. Da domani, lunedì 24 febbraio, scuole chiuse per una settimana a Milano. In Lombardia i casi di Coronavirus aumentano di ora in ora e il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, firma l’ordinanza per chiudere le aule della città.

L’obiettivo è limitare le possibilità di contagio, sospendendo anche tutte le manifestazioni pubbliche e quelle sportive. “Scelta prudenziale” , dichiara Sala. Ma sull’ordinanza firmata del primo cittadino esplode subito la polemica. “Ad oggi vediamo di farlo per una settimana e ritengo che sarà sufficiente” , spiega il sindaco che però, solo ieri, si scandalizzava sui social perché i cittadini gli chiedevano di chiudere appunto gli istituti scolastici.

“Alcuni cittadini mi chiedono di chiudere gli uffici pubblici, altri le scuole. E allora perché non gli stadi? O le aziende? O i negozi? Che differenza c’è?” , sentenziava su Facebook. Questa mattina invece il primo cittadino fa dietrofront modificando anche il post pubblicato solo ieri e firmando l’ordinanza di chiusura per una settimana.

“

Vista la decisione delle università e capendo che si tratta di una situazione diversa, rimane il fatto che anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano” , si giustifica Sala. “Proporrò al presidente della Regione, Attilio Fontana, di allargare l’intervento a livello di città metropolitana. Vista anche che è la settimana del carnevale, proporrò di chiuderle già da lunedì” .

È quanto emerge al termine di un vertice in prefettura con il prefetto, Renato Saccone, il questore, Sergio Bracco. E i vertici provinciali di carabinieri, guardia di Finanza e rappresentanti del comando logistico dell’esercito, in merito al coronavirus Covid-19. Poi Sala incalza: “Continueremo a tenere aperti tutti i servizi, compresi i nostri uffici. Ma se possiamo rinviare qualcosa, ad esempio un concorso in settimana con migliaia di persone, rimandiamo: non succede nulla. Sui servizi basici non cambia niente, ma poniamo un po’ più di attenzione laddove si può ridurre il rischio. Dopodiché si naviga a vista e domani mattina alle 10 ci rivediamo, rimanendo in contatto con le autorità nazionali” .

Sale, infatti, vertiginosamente la stima dei contagi in Italia che, stando agli ultimi aggiornamenti, sfonda quota 100 con ben 89 episodi accertati in Lombardia. L’ultimo caso reso noto è quello di uno studente 17enne, residente in Valtellina ma che studia all’istituto agrario di Codogno. È risultato positivo al test del Coronavirus. Venerdì sera il ragazzo ha iniziato ad avere febbre molto alta manifestando sintomi sospetti, ragion per cui è stato sottoposto a tampone presso l’ospedale di Sondrio. Subito dopo l’esito degli esami è stato messo in isolamento. Il sindaco Sala se ne farà una ragione.